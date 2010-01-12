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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Нигерия
Египет - Нигерия: обзор матча 12 января 2010
Египет
12.01.2010, вторник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Нигерия
35'
Э. Мотеаб
54'
А. Хассан
87'
Гедо
12'
Ч. Обаси Огбуке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет - Нигерия
ГОЛ! 3:1!
Гедо
Замена
М. Абдельшафи
️️️️
М. Зидан
Замена
Н. Кану
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Гедо
️️️️
Х. Абд Рабоу
Замена
В. Обинна
️️️️
К. Уче
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Х. Гали
ГОЛ! 2:1!
А. Хассан
Пас отдал
М. Зидан
ГОЛ! 1:1!
Э. Мотеаб
12'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Обаси Огбуке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
6
Хани Саид
ЛЗ
14
Сайед Моавад
ЦЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
2
Махмуд Фатахаллах
ПЗ
12
Хоссам Гали
ЛП
17
Ахмед Хассан
ЦП
8
Хосни Абд Рабоу
ЦП
7
Ахмед Фатхи
ПП
10
Эмад Мотеаб
ЦФ
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Юсуф Мохамед
ПЗ
8
Якубу Айегбени
ЛП
13
Юссуф
ОП
10
Джон Оби Микел
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
19
Чинеду Обаси Огбуке
ПП
12
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Египет
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
15
Гедо
ЦП
18
Шикабала
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
11
Ахмед Эйд
ЦФ
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сани Кайта
ЦП
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Виктор Обинна
ЦФ
8
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
4
Нванкво Кану
ЦФ
4-4-2
1
Эль-Хадари
6
Саид
14
Моавад
20
Гомаа
2
Фатахаллах
12
Гали
17
Хассан
8
Абд Рабоу
7
Фатхи
9
Зидан
10
Мотеаб
3-1-4-1
1
Эньяма
19
Мохамед
2
Йобо
3
Тайво
13
Юссуф
19
Обаси Огбуке
10
Оби Микел
20
Этуху
8
Айегбени
12
Уче
8
Абд Рабоу
15
Гедо
15
Гедо
8
Абд Рабоу
9
Зидан
13
Абдельшафи
13
Абдельшафи
9
Зидан
12
Гали
3
Эль-Мохамади
3
Эль-Мохамади
12
Гали
12
Уче
18
Обинна
18
Обинна
12
Уче
10
Оби Микел
4
Кану
4
Кану
10
Оби Микел
Остались в запасе
Египет
Нигерия
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
18
Шикабала
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сани Кайта
ЦП
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
8
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Остались в запасе
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
5
Эль Сака
ЦЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
18
Шикабала
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
11
Ахмед Эйд
ЦФ
Остались в запасе
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сани Кайта
ЦП
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
8
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Статистика матча Египет - Нигерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Кумплешу да Сеньор да Граса
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 18:45 (прямая)
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