Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Порту
Арсенал - Порту: обзор матча 09 марта 2010
Арсенал
09.03.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
5 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Порту
10'
Н. Бендтнер
26'
Н. Бендтнер
65'
С. Насри
67'
Э. Эбуэ
90+1'
Н. Бендтнер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Порту
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Н. Бендтнер
+1
Желтая карточка
Х. Фусиле
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Гонсалес
️️️️
С. Варела
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Н. Денилсон
️️️️
С. Насри
ГОЛ! 4:0!
Э. Эбуэ
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 3:0!
С. Насри
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Т. Росицки
Замена
К. Родригес
️️️️
Н. Коэльо
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Т. Вермален
ГОЛ! 2:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
А. Аршавин
Желтая карточка
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
14
Самир Насри
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
7
Халк
ЛВ
12
Нуно Коэльо
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
18
Сильвестр Варела
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Порту
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Мариано Гонсалес
РФ
4-1-2-2-1
1
Альмуния
3
Клиши
4
Вермален
5
Кэмпбелл
3
Санья
8
Сонг
14
Насри
5
Диаби
28
Аршавин
10
Росицки
32
Бендтнер
4-1-2-2-1
1
Элтон
7
Фусиле
22
Алвеш
6
Роланду
2
Перейра
12
Коэльо
16
Микаэл
14
Мейрелеш
18
Варела
7
Халк
9
Фалькао
10
Росицки
27
Эбуэ
27
Эбуэ
10
Росицки
14
Насри
15
Денилсон
15
Денилсон
14
Насри
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
28
Аршавин
12
Коэльо
7
Родригес
7
Родригес
12
Коэльо
16
Микаэл
13
Гуарин
13
Гуарин
16
Микаэл
18
Варела
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Варела
Остались в запасе
Арсенал
Порту
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
25
Фернандо Беллуски
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Арсенал - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "НТВ" 23:35 (в записи)
Новости команд
Все
Арсенал
Порту
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+