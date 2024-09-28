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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - Ильвес
ХИК - Ильвес: обзор матча 28 сентября 2024
ХИК
28.09.2024, суббота, 19:30
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ильвес
82'
Р. Риски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Ильвес
90'
+4
Замена
Д. Акпудже
️️️️
О. Юккола
Желтая карточка
Б. Лайонс-Фостер
90'
+1
Замена
О. Кекчу
️️️️
К. Палумец
83'
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Риски
Пас отдал
О. Юккола
Желтая карточка
А. Танака
79'
Замена
А. Танака
️️️️
А. Альбанезе
70'
Замена
Й. Тойвио
️️️️
M. Boamah
70'
62'
Замена
M. Stjopin
️️️️
L. Ala-Myllymaki
61'
Замена
Р. Риски
️️️️
А. Акиньеми
52'
Желтая карточка
D. Arifi
Желтая карточка
К. Палумец
52'
Замена
С. Хостикка
️️️️
Л. Лингман
46'
Желтая карточка
Л. Эрвин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
24
Michael Boamah
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
22
Liam Möller
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Ильвес
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
1
Otso Virtanen
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
7
Озан Кекчу
ЛВ
37
Атому Танака
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Sander Sybrandy
ЦФ
3-2-3-1-1
1
5
О'Шонесси
24
Лайонс-Фостер
6
Хальме
6
24
10
Лингман
80
Палумец
22
10
Альбанезе
94
Эрвин
3-1-5
22
5
Пиккарайнен
30
19
Юккола
7
16
14
28
15
24
4
Тойвио
4
Тойвио
24
10
Альбанезе
37
Танака
37
Танака
10
Альбанезе
80
Палумец
7
Кекчу
7
Кекчу
80
Палумец
10
Лингман
7
Хостикка
7
Хостикка
10
Лингман
19
Юккола
44
Акпудже
44
Акпудже
19
Юккола
15
8
8
15
17
Акиньеми
9
Риски
9
Риски
17
Акиньеми
Остались в запасе
ХИК
Ильвес
85
Ники Мяенпяя
ВР
9
Kai Meriluoto
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
36
Ville Seppä
ВР
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
9
Kai Meriluoto
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Остались в запасе
36
Ville Seppä
ВР
24
Abdoulaye Kanté
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
21
Sander Sybrandy
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча ХИК - Ильвес
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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