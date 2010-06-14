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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нидерланды - Дания
Нидерланды - Дания: обзор матча 14 июня 2010
Нидерланды
14.06.2010, понедельник, 15:30
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Дания
47'
Д. Аггер (АГ)
86'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Дания
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
Н. Де Йонг
ГОЛ! 2:0!
Д. Кейт
Замена
И. Афеллай
️️️️
Р. ван Перси
Замена
К. Эриксен
️️️️
Т. Каленберг
Замена
Э. Элиа
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
С. Кьер
Замена
М. Бекманн
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Й. Гронкьяер
️️️️
Т. Эневольдсен
Желтая карточка
Р. ван Перси
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Аггер
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Джованни ван Бронкхорст
(К)
ЛЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЛП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
0
Дирк Кейт
АП
6
Марк ван Боммел
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
10
Уэсли Снейдер
РФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
20
Томас Эневольдсен
ЛП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
(К)
ПП
10
Деннис Роммедаль
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Кристиансен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
8
Йеспер Гронкьяер
ЛП
18
Якоб Поульсен
ЦП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
18
Сорен Ларсен
ЦФ
9
Йон-Даль Томассон
ЦФ
17
Миккель Бекманн
ЦФ
4-3-1-2
1
Стекеленбург
5
ван Бронкхорст
3
Хейтинга
14
Матейсен
2
ван дер Вил
6
Де Йонг
0
ван дер Ваарт
6
ван Боммел
0
Кейт
9
ван Перси
10
Снейдер
4-4-2
1
Соренсен
6
Якобсен
4
Кьер
4
Аггер
17
Поульсен
10
Йоргенсен
2
Поульсен
13
Каленберг
20
Эневольдсен
11
Бендтнер
10
Роммедаль
6
Де Йонг
14
Де Зеув
14
Де Зеув
6
Де Йонг
0
ван дер Ваарт
21
Элиа
21
Элиа
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
8
Афеллай
8
Афеллай
9
ван Перси
20
Эневольдсен
8
Гронкьяер
8
Гронкьяер
20
Эневольдсен
13
Каленберг
10
Эриксен
10
Эриксен
13
Каленберг
11
Бендтнер
17
Бекманн
17
Бекманн
11
Бендтнер
Остались в запасе
Нидерланды
Дания
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
18
Сорен Ларсен
ЦФ
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Кристиансен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Якоб Поульсен
ЦП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
9
Йон-Даль Томассон
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
22
Сандер Бошкер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
18
Сорен Ларсен
ЦФ
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Кристиансен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Якоб Поульсен
ЦП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
9
Йон-Даль Томассон
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Нидерланды - Дания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (оба - Франция)
Стадион:
Соккер Сити
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