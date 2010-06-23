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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Словения - Англия
Словения - Англия: обзор матча 23 июня 2010
Словения
23.06.2010, среда, 18:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Англия
23'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Англия
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Дефо
Желтая карточка
З. Дедич
Желтая карточка
В. Бирса
Замена
Т. Матавж
️️️️
А. Кирм
Замена
Д. Коул
️️️️
У. Руни
Замена
З. Дедич
️️️️
З. Любиянкич
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
Б. Йокич
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
8
Роберт Корен
(К)
ЦП
10
Вальтер Бирса
ПП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Англия
1
Дэвид Джеймс
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
15
Мэттью Апсон
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
15
Гарет Бэрри
ОП
4
Джеймс Милнер
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Словения
16
Александер Шелига
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Суад Филекович
ЦЗ
3
Элведин Джинич
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
20
Андрей Комац
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Златко Дедич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Англия
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Джо Коул
АП
19
Аарон Леннон
ПП
21
Эмил Хески
ЦФ
9
Питер Крауч
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
13
Йокич
4
Шулер
5
Цесар
2
Бречко
17
Кирм
18
Радосавлевич
8
Корен
10
Бирса
11
Новакович
9
Любиянкич
4-1-2-1-2
1
Джеймс
2
Джонсон
6
Терри
15
Апсон
3
Коул
15
Бэрри
4
Милнер
8
Лэмпард
4
Джеррард
10
Руни
9
Дефо
9
Любиянкич
14
Дедич
14
Дедич
9
Любиянкич
17
Кирм
23
Матавж
23
Матавж
17
Кирм
10
Руни
11
Коул
11
Коул
10
Руни
9
Дефо
21
Хески
21
Хески
9
Дефо
Остались в запасе
Словения
Англия
19
Суад Филекович
ЦЗ
20
Андрей Комац
ЦП
3
Элведин Джинич
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
16
Александер Шелига
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
19
Суад Филекович
ЦЗ
20
Андрей Комац
ЦП
3
Элведин Джинич
ЦЗ
22
Матей Маврич
ЦЗ
16
Александер Шелига
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Нейц Печник
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
1
Джо Харт
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Ледли Кинг
ЦЗ
18
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Словения - Англия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Мик Пикель (оба - Германия)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
Где смотреть матч:
"Первый" - 18:00 (прямая трансляция)
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