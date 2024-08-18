Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Коламбус - Нью-Йорк Сити
Коламбус - Нью-Йорк Сити: обзор матча 18 августа 2024
Коламбус
18.08.2024, воскресенье, 01:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/4 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Нью-Йорк Сити
41'
К. Эрнандес
1'
А. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Сити
ГОЛ!
Д. Джонс
4:3
Пенальти не реализован!
С. Родригес
ГОЛ!
К. Эрнандес
3:3
ГОЛ!
Д. Сэндс
2:3
Пенальти не реализован!
Д. Росси
Пенальти не реализован!
М. Моралес
ГОЛ!
Д. Рассел-Роу
2:2
ГОЛ!
М. Бакрар
1:2
ГОЛ!
Р. Камачо
1:1
ГОЛ!
Т. Мартинс
0:1
90'
+2
Замена
М. Иленич
️️️️
Т. Грэй
88'
Желтая карточка
С. Родригес
Замена
Д. Рассел-Роу
️️️️
К. Рамирес
84'
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Арфстен
84'
75'
Замена
М. Бакрар
️️️️
А. Мартинес
75'
Замена
Б. Риса
️️️️
S. Tanasijević
Замена
М. Амундсен
️️️️
Е. Чеберко
69'
65'
Замена
J. Haak
️️️️
К. Паркс
65'
Замена
К. О'Тул
️️️️
C. McFarlane
ГОЛ! 1:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
М. Арфстен
41'
26'
Желтая карточка
C. McFarlane
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Тиаго Мартинс
(К)
ЦЗ
18
Christian McFarlane
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
23
Александру Мэцан
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Нью-Йорк Сити
33
Бирк Риса
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Йован Миятович
ПВ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
4-2-1-3
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
23
Чеберко
23
Фарси
25
Завадски
6
9
Росси
9
Эрнандес
21
Рамирес
17
Арфстен
4-2-2-2
49
Фриз
24
Грэй
18
6
Сэндс
13
Мартинс
55
Паркс
10
Моралес
17
Вольф
8
Родригес
16
Мартинес
26
23
Чеберко
18
Амундсен
18
Амундсен
23
Чеберко
17
Арфстен
24
Джонс
24
Джонс
17
Арфстен
21
Рамирес
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
21
Рамирес
26
33
Риса
33
Риса
26
24
Грэй
35
Иленич
35
Иленич
24
Грэй
18
22
О'Тул
22
О'Тул
18
55
Паркс
15
15
55
Паркс
16
Мартинес
71
Бакрар
71
Бакрар
16
Мартинес
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Сити
1
Nicholas Hagen
ВР
2
Марсело Эррера
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
23
Александру Мэцан
АП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
11
Йован Миятович
ПВ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
2
Марсело Эррера
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
16
Азиэл Джексон
АП
23
Александру Мэцан
АП
Остались в запасе
11
Йован Миятович
ПВ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
26
Агустин Охеда
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Сити
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
2
15
Офсайды
3
1
Количество передач
474
428
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Главный судья:
Джозеф Дикерсон
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
Новости команд
Все
Коламбус
Нью-Йорк Сити
Команда Месси вылетела в первом раунде плей-офф МЛС
Вчера, 08:59
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Команда Месси вылетела в первом раунде плей-офф МЛС
Вчера, 08:59
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+