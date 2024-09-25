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Расписание матчей
Италия. Кубок
Пиза - Чезена
Пиза - Чезена: обзор матча 25 сентября 2024
Пиза
25.09.2024, среда, 17:00
Италия. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Чезена
54'
R. Celia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Чезена
80'
Желтая карточка
A. Ciofi
77'
Замена
Д. Доннарумма
️️️️
R. Celia
Замена
С. Морео
️️️️
А. Рус
76'
73'
Замена
A. Ciofi
️️️️
E. Adamo
66'
Замена
C. Shpendi
️️️️
С. ван Хойдонк
66'
Замена
S. Hraiech
️️️️
Л. Мендичино
65'
Желтая карточка
Л. Мендичино
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Ž. Jevšenak
62'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
I. Toure
62'
Желтая карточка
Д. Бонфанти
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
R. Celia
Пас отдал
М. Антонуччи
Желтая карточка
А. Калабрези
51'
Замена
Д. Бонфанти
️️️️
P. Beruatto
46'
46'
Замена
М. Мангравити
️️️️
S. Pieraccini
44'
Желтая карточка
E. Adamo
Желтая карточка
А. Линд
36'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Я. Млакар
23'
10'
Желтая карточка
S. Pieraccini
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
(К)
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Чезена
33
Джонатан Клинсман
ВР
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
13
Raffaele Celia
ЦЗ
19
Giuseppe Prestia
(К)
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
8
Matteo Francesconi
ЦП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
30
Emanuele Adamo
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Motiejus Sapola
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
70
Mattia Leoncini
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
77
Adrian Raychev
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Чезена
1
Alessandro Siano
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
8
Saber Hraiech
ЦФ
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
9
Cristian Shpendi
ЦФ
3-3-1-3
12
Николас
3
Ангори
28
Рус
33
Калабрези
6
Хойхольт
74
30
9
Млакар
11
Линд
20
27
4-3-1-2
33
Клинсман
13
19
73
26
8
44
Мендичино
30
7
Тавсан
17
ван Хойдонк
16
Антонуччи
20
21
Бонфанти
21
Бонфанти
20
9
Млакар
28
Абильдгор
28
Абильдгор
9
Млакар
74
25
Вигнато
25
Вигнато
74
28
Рус
32
Морео
32
Морео
28
Рус
27
21
21
27
13
7
Доннарумма
7
Доннарумма
13
30
15
15
30
73
24
Мангравити
24
Мангравити
73
44
Мендичино
8
8
44
Мендичино
17
ван Хойдонк
9
9
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
Пиза
Чезена
22
Leonardo Loria
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Motiejus Sapola
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
70
Mattia Leoncini
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
77
Adrian Raychev
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
1
Alessandro Siano
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
71
Giulio Manetti
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Motiejus Sapola
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
70
Mattia Leoncini
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
39
Lorenzo Tosi
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
77
Adrian Raychev
ЦФ
Остались в запасе
1
Alessandro Siano
ВР
12
Matteo Pisseri
ВР
71
Giulio Manetti
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
14
Джакомо Чало
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Главный тренер
Микеле Миньяни
Статистика матча Пиза - Чезена
3
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
11
Офсайды
0
5
Количество передач
445
427
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Чезена
Италия. Серия В, 15 тур
Чезена
- : -
05.12.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 14 тур
Виченца
1 : 1
28.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Rutella, Italy
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