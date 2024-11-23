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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Жилина - Спартак Тр
Жилина - Спартак Тр: обзор матча 23 ноября 2024
Жилина
23.11.2024, суббота, 20:00
Словакия. Найк Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Спартак Тр
7'
M. Ujlaky (АГ)
15'
A. Kapralik
33'
М. Сауэр
13'
Я. Паур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жилина - Спартак Тр
Желтая карточка
S. Kopásek
90'
+1
Замена
L. Prokop
️️️️
И. Биле
88'
76'
Замена
Р. Пич
️️️️
Я. Паур
76'
Замена
Э. Даниэль
️️️️
P. Azango
Замена
М. Кацер
️️️️
М. Сауэр
76'
71'
Замена
Л. Штетина
️️️️
M. Šulek
71'
Замена
Ф. Твардзик
️️️️
M. Ujlaky
64'
Желтая карточка
М. Микович
Замена
Д. Дуриш
️️️️
A. Kapralik
63'
Желтая карточка
J. Willy Ndjeungoue
52'
46'
Замена
M. Corryn
️️️️
К. Офори
Желтая карточка
Т. Губочан
41'
ГОЛ! 3:1!
М. Сауэр
Пас отдал
И. Биле
33'
ГОЛ! 2:1!
A. Kapralik
Пас отдал
K. Bari
15'
13'
ГОЛ! 1:1!
Я. Паур
Пас отдал
Р. Прохазка
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Ujlaky
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
(К)
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
11
Samuel Gidi
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
(К)
ЛЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
6
Роман Прохазка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
6
Xavier Adang
ЦП
66
Мирослав Кацер
ЦФ
34
Lukas Prokop
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
4-3-3
30
15
Губочан
39
20
5
11
21
Сауэр
29
Биле
17
Минарик
20
16
4-1-2-3
23
Фрелих
4
Холик
18
13
29
Микович
80
Зеликович
6
Прохазка
27
Кратохвил
11
97
Офори
17
Паур
20
29
Дуриш
29
Дуриш
20
21
Сауэр
66
Кацер
66
Кацер
21
Сауэр
29
Биле
34
34
29
Биле
18
2
Штетина
2
Штетина
18
13
33
Твардзик
33
Твардзик
13
97
Офори
6
6
97
Офори
11
23
Даниэль
23
Даниэль
11
17
Паур
7
Пич
7
Пич
17
Паур
Остались в запасе
Жилина
Спартак Тр
1
Samuel Belanik
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
72
Martin Vantruba
ВР
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
6
Xavier Adang
ЦП
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
28
Мартин Буката
ЦП
6
Patrick Karhan
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Жилина - Спартак Тр
3
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
1
Количество передач
333
338
Сейвы
5
4
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Michal Smolak, Slovakia
Стадион:
Stadion MSK Zilina, Zilina
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