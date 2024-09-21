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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - Жилина
Кошице - Жилина: обзор матча 21 сентября 2024
Кошице
21.09.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Жилина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
21
Daniel Magda
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
55
Жан Медведь
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
11
Samuel Gidi
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
66
Мирослав Кацер
(К)
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Жилина
1
Samuel Belanik
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
3-2-1-4
31
5
24
Кружляк
21
20
Кривяк
21
Фабиш
8
55
Медведь
7
23
17
4-1-1-4
30
5
21
20
15
Губочан
11
29
Дуриш
17
Минарик
66
Кацер
20
39
Алиягич
Остались в запасе
Кошице
Жилина
22
Matúš Kira
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
1
Samuel Belanik
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
30
Marek Teplan
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Остались в запасе
1
Samuel Belanik
ВР
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
5
Tomas Jasso
ЦЗ
13
Basirou Badjie
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Кошице - Жилина
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
15
13
Офсайды
2
1
Количество передач
273
535
Сейвы
0
1
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Balint Kiss, Slovakia
Стадион:
Футбольная арена Кошице
Новости команд
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Кошице
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