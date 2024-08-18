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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Спартак Тр - Жилина
Спартак Тр - Жилина: обзор матча 18 августа 2024
Спартак Тр
18.08.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Жилина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Жилина
90'
+3
Желтая карточка
Я. Минарик
Желтая карточка
М. Кратохвил
89'
Замена
Э. Сабо
️️️️
С. Коса
84'
75'
Замена
P. Ilko
️️️️
A. Kapralik
68'
Желтая карточка
J. Willy Ndjeungoue
Замена
М. Дуриш
️️️️
M. Corryn
68'
Замена
Р. Пич
️️️️
P. Azango
68'
Замена
Э. Даниэль
️️️️
H. Ahl
46'
46'
Замена
T. Hranica
️️️️
S. Kopásek
46'
Замена
М. Кацер
️️️️
М. Сауэр
44'
Желтая карточка
М. Сауэр
35'
Желтая карточка
S. Kopásek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
23
Жига Фрелих
ВР
29
Мартин Микович
(К)
ЛЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
26
Себастьян Коса
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
27
Милош Кратохвил
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
17
Якуб Паур
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Жилина
30
Lubomír Belko
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
James Willy Ndjeungoue
ЦЗ
39
Samuel Kopásek
ЦЗ
20
Kristian Bari
ЦЗ
29
Давид Дуриш
ЛВ
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
11
Samuel Gidi
ЦП
21
Марио Сауэр
ЦП
20
Adrian Kapralik
ЦФ
17
Ян Минарик
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
80
Адриан Зеликович
ОП
52
Эрик Сабо
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
Жилина
1
Якуб Баджгонь
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
21
Timotej Hranica
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
16
P. Ilko
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
3-2-3-2
23
Фрелих
13
26
Коса
27
Кубишта
29
Микович
4
Холик
27
Кратохвил
6
16
11
17
Паур
4-3-1-2
30
5
39
20
15
Губочан
29
Биле
11
21
Сауэр
29
Дуриш
17
Минарик
20
26
Коса
52
Сабо
52
Сабо
26
Коса
16
23
Даниэль
23
Даниэль
16
6
57
Дуриш
57
Дуриш
6
11
7
Пич
7
Пич
11
39
21
21
39
20
16
16
20
21
Сауэр
66
Кацер
66
Кацер
21
Сауэр
Остались в запасе
Спартак Тр
Жилина
72
Martin Vantruba
ВР
80
Адриан Зеликович
ОП
25
Filip Bainović
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
Главный тренер
Михал Гаспарик
1
Якуб Баджгонь
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
80
Адриан Зеликович
ОП
25
Filip Bainović
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
Остались в запасе
1
Якуб Баджгонь
ВР
13
Basirou Badjie
ЦЗ
4
Andrej Stojchevski
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
7
Frantisek Kosa
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Спартак Тр - Жилина
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
337
367
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Жилина
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Жилина
- : -
05.12.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Антон Малатински
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