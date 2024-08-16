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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Духаиль - Аль-Райян
Аль-Духаиль - Аль-Райян: обзор матча 16 августа 2024
Аль-Духаиль
16.08.2024, пятница, 20:30
Катар. Лига звезд, 2 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Райян
19'
Э. Жуниор
47'
А. Али
65'
А. Амару (АГ)
77'
А. Али
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Духаиль - Аль-Райян
Замена
A. El Sayed
️️️️
И. Диалло
90'
+1
Замена
A. Alahrak
️️️️
К. Будиаф
82'
Замена
Х. Мохаммед
️️️️
И. Мохаммед
82'
Замена
M. Shanan
️️️️
А. Али
82'
Желтая карточка
И. Диалло
80'
ГОЛ! 4:0!
А. Али
Пас отдал
С. Аль-Брейк
77'
Желтая карточка
И. Мохаммед
76'
72'
Замена
А. Абдулазиз
️️️️
Т. Мендес
72'
Замена
A. Al Minhali
️️️️
А. Ахмед
Замена
С. Аль-Брейк
️️️️
Э. Жуниор
71'
65'
Желтая карточка
Ж. де Сар
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Амару
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Али
Пас отдал
Х. Ахмед
47'
ГОЛ! 1:0!
Э. Жуниор
Пас отдал
Л. Альберто
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
3
Хомам Ахмед
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Карим Будиаф
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Алмоез Али
(К)
ЦФ
77
Исмаил Мохаммед
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
12
Murad Naji
ЦП
7
Rodrigo Tabata
(К)
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Аль-Духаиль
96
Amir Hassan
ВР
99
Шехаб Эллети
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
23
Ahmed El Sayed
ЦП
8
Халид Мохаммед
ЦП
17
A. Alahrak
ЦФ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
12
Ahmed Al Minhali
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
6
Атем Абдулазиз
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Закария
3
Ахмед
4
Вериссимо
8
Жуниор
5
аль-Рави
22
Бамба
27
Диалло
12
Будиаф
18
Альберто
77
Мохаммед
11
Али
2-1-4-2-1
1
13
Амару
5
Гарсия
23
Мендес
7
3
Ахмед
4
де Сар
12
11
Перейра
10
Гедес
19
Родриго
8
Жуниор
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
8
Жуниор
27
Диалло
23
23
27
Диалло
77
Мохаммед
8
Мохаммед
8
Мохаммед
77
Мохаммед
12
Будиаф
17
17
12
Будиаф
11
Али
25
25
11
Али
3
Ахмед
12
12
3
Ахмед
23
Мендес
6
Абдулазиз
6
Абдулазиз
23
Мендес
Остались в запасе
Аль-Духаиль
Аль-Райян
96
Amir Hassan
ВР
99
Шехаб Эллети
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Sami Habib
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
96
Amir Hassan
ВР
99
Шехаб Эллети
ВР
27
Mohamed Ayash
ЦЗ
29
Rashid Al Abdulla
ЦФ
Остались в запасе
23
Sami Habib
ВР
20
Амид Мхагна
ЦЗ
32
Khaled Muftah
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Аль-Духаиль - Аль-Райян
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
18
12
Офсайды
1
1
Количество передач
390
560
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Сайлия
- : -
04.12.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
07.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
24.10.2026
Лусаил
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
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