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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Зандхаузен - Мюнхен 1860
Зандхаузен - Мюнхен 1860: обзор матча 02 ноября 2024
Зандхаузен
02.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Мюнхен 1860
10'
M. Reinthaler
33'
С. Козуки
90+3'
Д. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Мюнхен 1860
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Д. Филипп
90'
+1
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
M. Schröter
90'
+1
Замена
T. Kloss
️️️️
M. Reinthaler
88'
Желтая карточка
M. Schröter
Желтая карточка
J. Lewald
87'
86'
Замена
Р. Шифферль
️️️️
С. Козуки
78'
Желтая карточка
M. Wolfram
Замена
A. Mühling
️️️️
П. Грайль
72'
66'
Замена
M. Wolfram
️️️️
П. Хобш
66'
Замена
Д. Филипп
️️️️
J. Guttau
Замена
R. Meier
️️️️
D. Otto
57'
Замена
️️️️
С. Штольце
57'
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Козуки
Пас отдал
T. Deniz
31'
Желтая карточка
F. Bähr
Желтая карточка
L. Wolf
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
M. Reinthaler
Пас отдал
F. Bähr
Желтая карточка
С. Штольце
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Marco Schikora
ЦЗ
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
22
Себастьян Штольце
ПВ
30
Dominic Baumann
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
2
Lukas Reich
ЦЗ
4
Jesper Verlaat
ЦЗ
16
Max Reinthaler
ЦЗ
39
Florian Bähr
ЦЗ
17
Morris Schröter
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ОП
36
Tunay Deniz
ЦП
17
Julian Guttau
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
34
Патрик Хобш
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Зандхаузен
35
Dennis Gorka
ВР
8
Alexander Fuchs
ЦП
33
Philipp Lambert
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Richard Meier
ЦФ
26
Jonas Carls
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
Мюнхен 1860
11
Rene Vollath
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
18
Tim Kloss
ЦП
8
Давид Филипп
АП
30
Maximilian Wolfram
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
4-1-2-4
2
Гирдвайнис
26
3
21
21
18
Грайль
22
Штольце
30
10
7
22
3-3-2-1-1
1
16
39
17
2
5
Якобсен
4
36
17
41
Козуки
34
Хобш
10
13
13
10
18
Грайль
15
15
18
Грайль
41
Козуки
37
Шифферль
37
Шифферль
41
Козуки
16
18
18
16
17
8
Филипп
8
Филипп
17
34
Хобш
30
30
34
Хобш
17
10
Шуберт
10
Шуберт
17
Остались в запасе
Зандхаузен
Мюнхен 1860
35
Dennis Gorka
ВР
8
Alexander Fuchs
ЦП
33
Philipp Lambert
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
11
Rene Vollath
ВР
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Остались в запасе
35
Dennis Gorka
ВР
8
Alexander Fuchs
ЦП
33
Philipp Lambert
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Остались в запасе
11
Rene Vollath
ВР
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
27
Raphael Ott
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Статистика матча Зандхаузен - Мюнхен 1860
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Главный судья:
Фабьенн Михел
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
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