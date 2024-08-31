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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Арминия - Зандхаузен
Арминия - Зандхаузен: обзор матча 31 августа 2024
Арминия
31.08.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Зандхаузен
90+4'
I. Young
76'
J. Lorch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арминия - Зандхаузен
ГОЛ! 1:1!
I. Young
90'
+4
88'
Замена
N. Lang
️️️️
A. Fuchs
85'
Замена
N. Kreuzer
️️️️
С. Штольце
85'
Замена
R. Meier
️️️️
E. Iwe
Замена
I. Young
️️️️
M. Biankadi
82'
Замена
K. Mizuta
️️️️
L. Kunze
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
J. Lorch
Пас отдал
D. Baumann
74'
Замена
D. Otto
️️️️
L. Wolf
Замена
M. Wörl
️️️️
Н. Саренрен-Баце
66'
Замена
J. Kania
️️️️
A. Becker
66'
62'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
61'
Желтая карточка
J. Lorch
Желтая карточка
C. Lannert
60'
46'
Замена
Э. Гирдвайнис
️️️️
M. Schikora
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
14
Mael Corboz
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
19
Maximilian Großer
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Зандхаузен
26
Jakob Lewald
ЦЗ
3
Christoph Ehlich
ЦЗ
21
Marco Schikora
ЦЗ
6
Jeremias Lorch
ЦП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
8
Alexander Fuchs
ЦП
21
Lucas Wolf
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
22
Timo Königsmann
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
17
Kaito Mizuta
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
30
I. Young
ЦФ
Зандхаузен
30
Luis Idjaković
ВР
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
16
Niklas Kreuzer
ЦЗ
27
Niklas Lang
ЦЗ
26
Jonas Carls
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
13
Richard Meier
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
2-5-1-2
1
3
Феликс
23
Оппи
37
13
21
14
28
37
Саренрен-Баце
49
19
3-4-1-3
26
3
21
14
8
21
6
22
Штольце
15
30
22
37
Саренрен-Баце
38
38
37
Саренрен-Баце
13
17
17
13
49
9
9
49
37
30
30
37
21
2
Гирдвайнис
2
Гирдвайнис
21
22
Штольце
16
16
22
Штольце
8
27
27
8
14
13
13
14
21
10
10
21
Остались в запасе
Арминия
Зандхаузен
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
30
Luis Idjaković
ВР
26
Jonas Carls
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
36
Justin Lukas
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Остались в запасе
30
Luis Idjaković
ВР
26
Jonas Carls
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
7
Stanislav Fehler
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Арминия - Зандхаузен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Главный судья:
Lars Erbst, Germany
Стадион:
Schüco-Arena, Bielefeld
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