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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Амьен
Бастия - Амьен: обзор матча 23 августа 2024
Бастия
23.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 2 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
53'
C. Vincent
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Амьен
90'
+4
Вторая желтая
О. Урогиде
89'
Желтая карточка
O. Gene
86'
Замена
E. Dao
️️️️
A. Leautey
86'
Замена
I. Fofana
️️️️
K. Kaiboue
Замена
F. Tomi
️️️️
C. Vincent
81'
Замена
A. Roncaglia
️️️️
C. Rodrigues
81'
74'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Ф. Бойя
Замена
J. Maggiotti
️️️️
Л. Трамони
74'
Желтая карточка
J. Guevara
71'
Замена
L. Etoga
️️️️
J. Janneh
63'
62'
Желтая карточка
Ф. Бойя
57'
Замена
M. Touho
️️️️
Р. Лутин
ГОЛ! 1:0!
C. Vincent
53'
51'
Желтая карточка
Л. Мафута
44'
Желтая карточка
О. Урогиде
Желтая карточка
C. Rodrigues
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
28
Gustave Akueson
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
3
Juan Guevara
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
13
Loic Etoga
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
11
Mohamed Amine Boumaaoui
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
2-5-1-2
30
Пласид
28
17
25
66
10
9
7
21
Трамони
4
Бонерт
3
3-1-4-2
1
Гютне
14
Корчиа
3
Урогиде
21
Вита
2
Фофана
30
34
Бойя
93
Лутин
22
50
14
Мафута
9
4
4
9
66
13
13
66
21
Трамони
5
5
21
Трамони
7
9
9
7
22
45
45
22
93
Лутин
11
11
93
Лутин
34
Бойя
9
Кэрролл
9
Кэрролл
34
Бойя
50
22
22
50
Остались в запасе
Бастия
Амьен
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
11
Mohamed Amine Boumaaoui
ЦП
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
11
Mohamed Amine Boumaaoui
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Бастия - Амьен
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
11
Офсайды
3
2
Количество передач
447
278
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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