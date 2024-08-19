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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Метц - Бастия
Метц - Бастия: обзор матча 19 августа 2024
Метц
19.08.2024, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бастия
90+8'
А. Джаллоу
38'
A. Boutrah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Бастия
ГОЛ! 1:1!
А. Джаллоу
90'
+8
Желтая карточка
М. Колен
90'
+3
85'
Желтая карточка
Л. Трамони
Замена
M. Bokele Mputu
️️️️
Ш. Сабали
82'
Замена
А. Туре
️️️️
Ф. Канде
81'
Замена
М. Колен
️️️️
К. Куао
73'
72'
Замена
J. Guevara
️️️️
F. Tomi
72'
Замена
Л. Трамони
️️️️
C. Vincent
70'
Желтая карточка
Ф. Бонерт
61'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
F. Bianchini
61'
Замена
J. Janneh
️️️️
L. Etoga
Замена
А. Атта
️️️️
Ж. Ндукиди
60'
38'
ГОЛ! 0:1!
A. Boutrah
29'
Желтая карточка
T. Ducrocq
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
(К)
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
6
Жозеф Ндукиди
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
7
Ибу Сане
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
28
Gustave Akueson
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
13
Loic Etoga
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Метц
61
Pape Sy
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
14
Артюр Атта
ОП
12
Альфа Туре
ЦП
10
Малик Мбайе
ПВ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
3
Juan Guevara
ЦФ
4-4-1-1
90
Окиджа
5
Канде
72
Сане
8
Траоре
52
Куао
30
Джаллоу
7
Сабали
8
Деменге
6
Ндукиди
7
Эйн
7
Сане
3-5-2
30
Пласид
28
4
22
13
25
7
9
10
4
Бонерт
7
52
Куао
2
Колен
2
Колен
52
Куао
6
Ндукиди
14
Атта
14
Атта
6
Ндукиди
5
Канде
12
Туре
12
Туре
5
Канде
7
Сабали
19
19
7
Сабали
7
9
9
7
13
66
66
13
7
21
Трамони
21
Трамони
7
9
3
3
9
Остались в запасе
Метц
Бастия
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
10
Малик Мбайе
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
23
Julien Fabri
ВР
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
5
Julien Maggiotti
ЦП
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
10
Малик Мбайе
ПВ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
5
Julien Maggiotti
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Метц - Бастия
1
3
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
713
291
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
72
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
10
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Сен-Симфорьен
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