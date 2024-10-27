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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Генк
Гент - Генк: обзор матча 27 октября 2024
Гент
27.10.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Генк
46'
Т. Арокодаре
58'
Я. Стекерс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Генк
87'
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
Й. Сор
Желтая карточка
М. Делорж
85'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
Ф. Сурдез
79'
Замена
Т. Араужо
️️️️
С. Митрович
79'
78'
Замена
К. Нкуба
️️️️
З. Эль Уахди
78'
Замена
Й. Сор
️️️️
Я. Стекерс
78'
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
76'
Желтая карточка
Т. Арокодаре
69'
Желтая карточка
П. Грошовски
60'
Замена
I. Sory Bangoura
️️️️
Н. Саттльбергер
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
М. Дин
59'
Замена
О. Гандельман
️️️️
А. Ито
59'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
59'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Стекерс
46'
ГОЛ! 0:1!
Т. Арокодаре
Пас отдал
К. Бонсу Баа
Желтая карточка
М. Самуас
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
23
Стефан Митрович
(К)
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Ацуки Ито
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
24
Николас Саттльбергер
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
4-1-3-2
33
Руф
3
Браун
4
Ватанабе
33
Торунарига
23
Митрович
17
Ито
18
Самуас
17
Делорж
18
Геркенс
21
Дин
19
Сурдез
3-2-3-1-1
1
ван Кромбрадж
7
Эль Уахди
15
Садик
18
Кайембе
6
Сметс
24
Саттльбергер
22
Бонсу Баа
8
Хейнен
17
Грошовски
14
Стекерс
99
Арокодаре
17
Ито
16
Гандельман
16
Гандельман
17
Ито
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
19
Сурдез
11
Сонко
11
Сонко
19
Сурдез
23
Митрович
20
Араужо
20
Араужо
23
Митрович
21
Дин
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
21
Дин
24
Саттльбергер
21
21
24
Саттльбергер
7
Эль Уахди
27
Нкуба
27
Нкуба
7
Эль Уахди
14
Стекерс
11
Сор
11
Сор
14
Стекерс
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
Сор
32
32
Сор
Остались в запасе
Гент
Генк
1
Даниэль Шмидт
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Гент - Генк
2
2
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
15
Офсайды
0
2
Количество передач
388
558
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.96
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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