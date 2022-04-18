Куинз Парк Рейнджерс

«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»

«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека

«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов

«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»