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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хольштайн - Айнтрахт
Хольштайн - Айнтрахт: обзор матча 29 сентября 2024
Хольштайн
29.09.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 4
Завершен
Айнтрахт
31'
Ш. Мачино (П)
50'
Ш. Мачино
25'
О. Мармуш
47'
И. Матанович
65'
О. Мармуш
74'
Тута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Айнтрахт
86'
Замена
Э. Скири
️️️️
Х. Ларссон
83'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Ф. Шаиби
80'
Желтая карточка
Х. Ларссон
Замена
Т. Пухач
️️️️
К. Йоханссон
78'
Замена
Ф. Арп
️️️️
Ш. Мачино
78'
74'
ГОЛ! 2:4!
Тута
Пас отдал
О. Мармуш
70'
Желтая карточка
Р. Кох
68'
Замена
М. Гетце
️️️️
И. Матанович
68'
Замена
Д. Узун
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
С. Скрыбски
️️️️
Ф. Порат
67'
65'
ГОЛ! 2:3!
О. Мармуш
Замена
Н. Ремберг
️️️️
А. Гигович
60'
Желтая карточка
Ф. Порат
51'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Мачино
50'
47'
ГОЛ! 1:2!
И. Матанович
Пас отдал
О. Мармуш
46'
Замена
М. Дауд
️️️️
А. Аменда
35'
Желтая карточка
А. Аменда
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Мачино
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
О. Мармуш
Пас отдал
Тута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
8
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
3-3-5
8
Беккер
5
Йоханссон
23
Розенбом
8
Гигович
4
Кнудсен
90
Холтби
1
Вайнер
18
Мачино
27
Порат
6
Гешвилль
11
Пихлер
3-2-2-1-2
40
Сантос
4
Кох
3
Теате
12
Аменда
5
Кристенсен
3
Тута
15
Ларссон
8
Шаиби
29
Эбимбе
22
Мармуш
31
Матанович
5
Йоханссон
27
Пухач
27
Пухач
5
Йоханссон
8
Гигович
21
Ремберг
21
Ремберг
8
Гигович
27
Порат
7
Скрыбски
7
Скрыбски
27
Порат
18
Мачино
7
Арп
7
Арп
18
Мачино
15
Ларссон
6
Скири
6
Скири
15
Ларссон
12
Аменда
81
Дауд
81
Дауд
12
Аменда
31
Матанович
27
Гетце
27
Гетце
31
Матанович
8
Шаиби
7
Кнауфф
7
Кнауфф
8
Шаиби
29
Эбимбе
42
Узун
42
Узун
29
Эбимбе
Остались в запасе
Хольштайн
Айнтрахт
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
1
Йенс Граль
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Хольштайн - Айнтрахт
1
3
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
380
421
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1
2.03
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
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