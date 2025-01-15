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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 15 января 2025
Арсенал
15.01.2025, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
40'
Д. Соланке (АГ)
44'
Л. Троссард
25'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
Желтая карточка
Габриэль
90'
+2
Желтая карточка
М. Льюис-Скелли
87'
Замена
М. Мерино
️️️️
Д. Райс
87'
Замена
А. Зинченко
️️️️
М. Льюис-Скелли
87'
78'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
Замена
К. Тирни
️️️️
Л. Троссард
77'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Р. Стерлинг
61'
46'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
И. Биссума
46'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
П. Сарр
ГОЛ! 2:1!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Эдегор
44'
Желтая карточка
К. Хаверц
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Соланке
40'
27'
Желтая карточка
П. Сарр
25'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
18
Парти
19
Троссард
8
Эдегор
19
Стерлинг
29
Хаверц
3-2-3-2
31
Кински
99
Спенс
3
Дрэгушин
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
15
Бергвалл
7
Сон
14
Грей
19
Соланке
49
Льюис-Скелли
47
Зинченко
47
Зинченко
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
63
Тирни
63
Тирни
19
Троссард
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
19
Стерлинг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Стерлинг
28
Биссума
10
Мэддисон
10
Мэддисон
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
22
Джонсон
29
Сарр
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ПВ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
16
9
Офсайды
3
1
Количество передач
425
374
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.83
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
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