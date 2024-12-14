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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 14 декабря 2024
Арсенал
14.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Эвертон
81'
Желтая карточка
А. Броя
77'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
74'
72'
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Г. Жезус
️️️️
М. Мерино
69'
Замена
Т. Парти
️️️️
М. Льюис-Скелли
69'
66'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Д. Харрисон
66'
Замена
А. Броя
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
И. Нванери
️️️️
М. Эдегор
62'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Райс
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Орель Мангала
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Армандо Броя
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
41
Райс
23
Мерино
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Гуйе
23
Мангала
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
49
Льюис-Скелли
18
Парти
18
Парти
49
Льюис-Скелли
41
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
41
Райс
8
Эдегор
18
Нванери
18
Нванери
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
23
Мерино
9
Жезус
9
Жезус
23
Мерино
11
Харрисон
35
Линдстрем
35
Линдстрем
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
27
Броя
27
Броя
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Эвертон
3
Всего ударов по воротам
13
2
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
9
Офсайды
5
3
Количество передач
682
209
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
71
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.17
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
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