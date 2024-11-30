Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 30 ноября 2024
Вест Хэм
30.11.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 5
Завершен
Арсенал
38'
А. Ван-Биссака
40'
Эмерсон
10'
Габриэль
27'
Л. Троссард
34'
М. Эдегор (П)
36'
К. Хаверц
45+5'
Б. Сака (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Желтая карточка
Т. Соучек
90'
+4
85'
Замена
И. Нванери
️️️️
Л. Троссард
Замена
Э. Ирвинг
️️️️
К. Солер
78'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Пакета
78'
74'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Б. Сака
74'
Замена
Г. Жезус
️️️️
М. Эдегор
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Эмерсон
65'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
65'
56'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Р. Калафьори
Замена
Э. Альварес
️️️️
К. Саммервил
46'
46'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Габриэль
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Б. Сака
Желтая карточка
Л. Фабиански
45'
+3
Желтая карточка
К. Саммервил
45'
+1
42'
Желтая карточка
Б. Сака
Желтая карточка
Эмерсон
42'
ГОЛ! 2:4!
Эмерсон
40'
ГОЛ! 1:4!
А. Ван-Биссака
Пас отдал
К. Солер
38'
36'
ГОЛ! 0:4!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Троссард
34'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Эдегор
27'
ГОЛ! 0:2!
Л. Троссард
Пас отдал
Б. Сака
10'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
48
Джош Николс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
3
Килман
20
Тодибо
29
Ван-Биссака
28
Соучек
18
Солер
38
Саммервил
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
21
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
38
Саммервил
4
Альварес
4
Альварес
38
Саммервил
11
Пакета
2
Родригес
2
Родригес
11
Пакета
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
33
Калафьори
47
Зинченко
47
Зинченко
33
Калафьори
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
19
Троссард
18
Нванери
18
Нванери
19
Троссард
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
8
Эдегор
9
Жезус
9
Жезус
8
Эдегор
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
48
Джош Николс
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
48
Джош Николс
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
4
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
313
472
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
3.02
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Арсенал
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
18:20
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
27 ноября
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
27 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+