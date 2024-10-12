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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Черноморец
Уфа - Черноморец: обзор матча 12 октября 2024
Уфа
12.10.2024, суббота, 12:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Черноморец
23'
Р. Акбашев
42'
Д. Гурченко
70'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Черноморец
Желтая карточка
Р. Гыстаров
85'
Замена
В. Гараев
️️️️
Д. Стоцкий
79'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Анисимов
79'
Замена
А. Теняев
️️️️
Д. Кутин
78'
70'
ГОЛ! 0:3!
Р. Акбашев
63'
Замена
В. Кротов
️️️️
Е. Иванов
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
Ш. Исаев
46'
Замена
М. Агеян
️️️️
В. Ложкин
46'
45'
Замена
Д. Фомин
️️️️
А. Чичинадзе
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гурченко
Красная карточка
В. Адаев
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
Желтая карточка
Ш. Исаев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Уфа
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
4-1-3-2
40
Чернов
5
Кутин
89
Стоцкий
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
97
Пасевич
8
Исаев
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Адаев
3-3-2-1-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Мусалов
35
Енин
6
Фищенко
64
Ланин
8
Иванов
99
Акбашев
18
Гурченко
25
Уридия
89
Стоцкий
93
Гараев
93
Гараев
89
Стоцкий
5
Кутин
45
Теняев
45
Теняев
5
Кутин
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
25
Ложкин
88
Агеян
88
Агеян
25
Ложкин
17
Анисимов
9
Муллин
9
Муллин
17
Анисимов
8
Иванов
57
Кротов
57
Кротов
8
Иванов
44
Чичинадзе
17
Фомин
17
Фомин
44
Чичинадзе
Остались в запасе
Уфа
Черноморец
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Уфа - Черноморец
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
4 : 1
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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