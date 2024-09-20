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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Черноморец
Ротор - Черноморец: обзор матча 20 сентября 2024
Ротор
20.09.2024, пятница, 19:30
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
45+3'
А. Семенов
38'
В. Стежко
82'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Черноморец
90'
+5
Желтая карточка
Д. Фролкин
82'
ГОЛ! 1:2!
М. Уридия
Замена
Е. Болотов
️️️️
М. Мальцев
77'
Замена
К. Дудкин
️️️️
Н. Плотников
76'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Т. Касимов
62'
Желтая карточка
Н. Плотников
59'
57'
Желтая карточка
В. Кротов
Замена
М. Агеев
️️️️
В. Морозов
46'
46'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
О. Красильниченко
ГОЛ! 1:1!
А. Семенов
45'
+3
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Стежко
Замена
М. Швецов
️️️️
Д. Прищепа
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Чагров
3
Плиев
35
Прищепа
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
4-2-1-1-2
1
Фролкин
2
Черов
4
Кумбурович
5
Стежко
3
Красильниченко
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
18
Гурченко
23
Никифоров
25
Уридия
35
Прищепа
3
Швецов
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
34
Дудкин
34
Дудкин
19
Плотников
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
31
Касимов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
3
Красильниченко
6
Фищенко
6
Фищенко
3
Красильниченко
Остались в запасе
Ротор
Черноморец
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ротор - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
18463 из 45015 зрителей (41%)
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