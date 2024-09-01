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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Родина
Черноморец - Родина: обзор матча 01 сентября 2024
Черноморец
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Родина
35'
М. Крижан (АГ)
67'
А. Чичинадзе
34'
В. Стежко (АГ)
62'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Родина
Желтая карточка
А. Антонов
90'
Замена
М. Мусалов
️️️️
О. Красильниченко
87'
Замена
В. Черов
️️️️
Е. Иванов
87'
79'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Желтая карточка
О. Красильниченко
78'
76'
Замена
М. Кане
️️️️
Р. Фищенко
Замена
А. Окладников
️️️️
В. Кротов
70'
ГОЛ! 2:2!
А. Чичинадзе
67'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Юшин
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Крижан
35'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Стежко
9'
Желтая карточка
Р. Фищенко
Желтая карточка
В. Стежко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Черноморец
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
44
Чичинадзе
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
57
Кротов
25
Уридия
3-3-2-2
16
Корякин
15
Шадринцев
24
Клещенко
55
Крижан
26
Мещанинов
6
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Юшин
80
Концевой
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
8
Иванов
2
Черов
2
Черов
8
Иванов
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
6
Фищенко
36
Кане
36
Кане
6
Фищенко
Остались в запасе
Черноморец
Родина
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Черноморец - Родина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Александр Туркин (Астрахань)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Иван Новиков (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
6472 из 12910 зрителей (50%)
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