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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Чайка
Торпедо - Чайка: обзор матча 03 августа 2024
Торпедо
03.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
34'
Р. Червяков
32'
С. Кожедуб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Чайка
89'
Замена
А. Евдокимов
️️️️
Д. Янов
76'
Замена
О. Николаев
️️️️
С. Кожедуб
Замена
В. Апонца
️️️️
Д. Шамкин
76'
72'
Желтая карточка
А. Нестеров
68'
Желтая карточка
Н. Кармаев
46'
Замена
Д. Котов
️️️️
М. Бамматгереев
46'
Замена
А. Ивашин
️️️️
Д. Пивоваров
Замена
И. Манелов
️️️️
И. Горбунов
46'
Желтая карточка
Д. Шамкин
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Червяков
34'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Кожедуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
50
Данил Пятибратов
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
9
Олег Козаченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
17
Горбунов
8
Шамкин
70
Червяков
21
Максимов
4-1-1-2-2
1
Штепа
2
Пелих
45
Кармаев
2
Нестеров
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
13
Янов
11
Кожедуб
77
Библик
7
Хохлачев
17
Горбунов
2
Манелов
2
Манелов
17
Горбунов
8
Шамкин
29
Апонца
29
Апонца
8
Шамкин
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
13
Янов
99
Евдокимов
99
Евдокимов
13
Янов
11
Кожедуб
11
Николаев
11
Николаев
11
Кожедуб
10
Бамматгереев
8
Котов
8
Котов
10
Бамматгереев
Остались в запасе
Торпедо
Чайка
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
50
Данил Пятибратов
ЦП
11
Максим Левин
АП
9
Олег Козаченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
50
Данил Пятибратов
ЦП
11
Максим Левин
АП
9
Олег Козаченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Торпедо - Чайка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Юрий Матвеев (Москва)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Арена-Химки
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