Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Перу. Лига 1
АДТ - Атлетико Грау
АДТ - Атлетико Грау: обзор матча 04 августа 2024
АДТ
04.08.2024, воскресенье, 23:20
Перу. Лига 1, 5 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Грау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДТ
28
Pedro Diaz
ВР
23
John Narváez
ЦЗ
34
Ronald Vega
ЦЗ
21
Alex Rambal
ЦЗ
33
Сесар Инга
ЦЗ
16
Luis Pérez
ЦП
54
Yimy Gamero
ЦП
10
Víctor Cedrón
(К)
ЦП
30
Beto Da Silva
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
13
Daniel Franco
(К)
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
77
Mauro Da Luz
ЦП
88
Diego Soto
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
9
Tomás Sandoval
ЦФ
11
Neri Bandiera
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
28
Jhair Soto
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
14
Luis Alvarez
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
17
Christian Vargas
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Атлетико Грау
12
Aarom Fuentes
ВР
17
Jherson Reyes
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
16
Fabio Rojas
ЦЗ
29
Benjamín García
ЦП
6
Leonel Solís
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
80
Piero Vivanco
ЦП
4-3-3
28
23
21
33
Инга
34
16
54
10
7
89
30
4-4-2
1
27
13
6
28
88
5
10
77
11
9
Остались в запасе
АДТ
Атлетико Грау
1
Eder Hermoza
ВР
28
Jhair Soto
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
14
Luis Alvarez
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
17
Christian Vargas
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
12
Aarom Fuentes
ВР
17
Jherson Reyes
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
16
Fabio Rojas
ЦЗ
29
Benjamín García
ЦП
6
Leonel Solís
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
80
Piero Vivanco
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Остались в запасе
1
Eder Hermoza
ВР
28
Jhair Soto
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
14
Luis Alvarez
ЦП
5
Jorge Palomino
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
17
Christian Vargas
ЦП
15
Josué Alvino
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
Остались в запасе
12
Aarom Fuentes
ВР
17
Jherson Reyes
ЦЗ
6
Alvaro Ampuero
ЦЗ
20
Anthony Rosell
ЦЗ
16
Fabio Rojas
ЦЗ
29
Benjamín García
ЦП
6
Leonel Solís
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
80
Piero Vivanco
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Главный тренер
Анхель Комиссо
Статистика матча АДТ - Атлетико Грау
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
5
Офсайды
3
4
Количество передач
415
249
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
62
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Куско
2 : 2
16.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
АДТ
1 : 1
07.11.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Комерсиантес Унидос
2 : 2
03.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
2 : 0
28.10.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
1 : 1
23.10.2026
АДТ
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Депортиво Мокегуа
2 : 1
16.11.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 16 тур
Атлетико Грау
3 : 0
06.11.2026
Куско
Перу. Лига 1, 15 тур
Атлетико Грау
1 : 3
01.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
3 : 0
29.10.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
1 : 1
23.10.2026
АДТ
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Новости команд
Все
АДТ
Атлетико Грау
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+