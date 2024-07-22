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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Сьенсиано - АДТ
Сьенсиано - АДТ: обзор матча 22 июля 2024
Сьенсиано
22.07.2024, понедельник, 02:00
Перу. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
АДТ
69'
J. Rojas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьенсиано - АДТ
85'
Замена
J. Palomino
️️️️
V. Cedrón
85'
Замена
H. Rengifo
️️️️
J. Rojas
83'
Желтая карточка
J. Rojas
Замена
A. Ramúa
️️️️
J. Guivin
82'
Замена
A. Ayarza
️️️️
M. Aldair Rodríguez
82'
Желтая карточка
P. Fuentes
79'
79'
Замена
J. Pósito
️️️️
B. Da Silva
69'
ГОЛ! 0:1!
J. Rojas
Замена
A. Ramirez
️️️️
G. Gabriel Ritacco
62'
Желтая карточка
G. Gabriel Ritacco
53'
37'
Желтая карточка
B. Da Silva
17'
Желтая карточка
G. Choi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьенсиано
31
Ítalo Espinoza
ВР
77
Josué Estrada
ЦЗ
59
Orlando Nuñez
ЦЗ
6
Leonardo Mifflin
ЦЗ
66
Paolo Fuentes
ЦЗ
70
Jimmy Valoyes
ЦП
7
Gonzalo Gabriel Ritacco
ЦП
21
Jordan Guivin
ЦП
14
Claudio Torrejón
(К)
ЦП
22
Marco Aldair Rodríguez
ЦП
21
Carlos Garcés
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
АДТ
28
Pedro Diaz
ВР
37
Gu Choi
(К)
ЦЗ
21
Alex Rambal
ЦЗ
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
33
Сесар Инга
ЦЗ
23
John Narváez
ЦЗ
16
Luis Pérez
ЦП
54
Yimy Gamero
ЦП
10
Víctor Cedrón
ЦП
7
Joao Rojas
ЦФ
30
Beto Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Карлос Десио
Сьенсиано
23
Denzel Cana
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
6
Abdiel Ayarza
ЦП
26
Rudy Palomino
ЦП
77
Alejandro Ramirez
ЦП
55
Alfredo Ramúa
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
АДТ
1
Eder Hermoza
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
5
Jorge Palomino
ЦП
17
Christian Vargas
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
9
Hernán Rengifo
ЦФ
89
Janio Pósito
ЦФ
4-5-1
31
77
6
66
59
7
21
14
22
70
21
3-2-3-2
28
16
33
Инга
23
37
21
16
54
10
30
7
22
6
6
22
7
77
77
7
21
55
55
21
10
5
5
10
7
9
9
7
30
89
89
30
Остались в запасе
Сьенсиано
АДТ
23
Denzel Cana
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
26
Rudy Palomino
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
Главный тренер
Оскар Ибаньес
1
Eder Hermoza
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
17
Christian Vargas
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
Главный тренер
Карлос Десио
Остались в запасе
23
Denzel Cana
ВР
3
Leonardo Rugel
ЦЗ
26
Rudy Palomino
ЦП
18
Didier La Torre
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
Остались в запасе
1
Eder Hermoza
ВР
34
Ronald Vega
ЦЗ
17
Christian Vargas
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
18
Jhojan Dominguez
ЦП
Главный тренер
Оскар Ибаньес
Главный тренер
Карлос Десио
Статистика матча Сьенсиано - АДТ
2
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
8
Количество передач
437
383
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 17 тур
Спортинг Кристал
4 : 1
22.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 16 тур
Сьенсиано
1 : 2
08.11.2026
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянса
1 : 0
04.11.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 14 тур
Сьенсиано
3 : 0
29.10.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 13 тур
Комерсиантес Унидос
3 : 1
25.10.2026
Сьенсиано
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Куско
2 : 2
16.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 16 тур
АДТ
1 : 1
07.11.2026
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
Комерсиантес Унидос
2 : 2
03.11.2026
АДТ
Перу. Лига 1, 14 тур
АДТ
2 : 0
28.10.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 13 тур
Атлетико Грау
1 : 1
23.10.2026
АДТ
Информация о матче
Главный судья:
Joel Alarcon, Peru
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
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