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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Партизан
Динамо - Партизан: обзор матча 03 июля 2024
Динамо
03.07.2024, среда, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Партизан
76'
И. Лепский
86'
В. Грулев
88'
Н. Николич
90+1'
А. Шчекич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Партизан
ГОЛ!
Д. Йованович
2:4
ГОЛ!
В. Окишор
2:3
ГОЛ!
Н. Николич
1:3
Пенальти не реализован!
Д. Фомин
ГОЛ!
М. Живкович
1:2
Пенальти не реализован!
Д. Скопинцев
ГОЛ!
Б. Натхо
1:1
ГОЛ!
В. Грулев
1:0
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Шчекич
88'
ГОЛ! 2:1!
Н. Николич
ГОЛ! 2:0!
В. Грулев
Пас отдал
Д. Лесовой
86'
Замена
Е. Назаренко
️️️️
Я. Гладышев
77'
ГОЛ! 1:0!
И. Лепский
76'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Макаров
66'
Замена
В. Окишор
️️️️
Д. Лаксальт
60'
Замена
А. Кудравец
️️️️
А. Лунев
60'
53'
Замена
А. Филипович
️️️️
С. Маркович
46'
Замена
Д. Йованович
️️️️
Н. де Медина
46'
Замена
М. Живкович
️️️️
А. Калулу
46'
Замена
А. Шчекич
️️️️
Е. Го
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Салданья
46'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Г. Жахид
Замена
В. Грулев
️️️️
С. Бессмертный
46'
Замена
Э. Даса
️️️️
М. Майсторович
46'
Замена
В. Грулев
️️️️
Л. Гагнидзе
46'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
К. Тюкавин
46'
Замена
Бителло
️️️️
Й. Танасиевич
4'
Замена
С. Бессмертный
️️️️
Р. Пименов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
9
Руслан Пименов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
15
Альдо Калулу
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
10
Бителло
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
Партизан
17
Марко Живкович
ПЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
3-2-1-1-3
99
Лунев
93
Лаксальт
5
Майсторович
66
Танасиевич
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
91
Гладышев
9
Пименов
70
Тюкавин
4-1-2-1-2
1
Йованович
4
де Медина
18
Муякич
15
Маркович
5
Антич
16
Арриага
24
Овусу
11
Жахид
11
Го
20
Салданья
15
Калулу
99
Лунев
47
Кудравец
47
Кудравец
99
Лунев
70
Тюкавин
7
Скопинцев
7
Скопинцев
70
Тюкавин
23
Гагнидзе
18
Лепский
18
Лепский
23
Гагнидзе
5
Майсторович
2
Даса
2
Даса
5
Майсторович
9
Пименов
80
Бессмертный
80
Бессмертный
9
Пименов
66
Танасиевич
10
Бителло
10
Бителло
66
Танасиевич
91
Гладышев
11
Назаренко
11
Назаренко
91
Гладышев
93
Лаксальт
88
Окишор
88
Окишор
93
Лаксальт
77
Макаров
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Макаров
23
Гагнидзе
27
Грулев
27
Грулев
23
Гагнидзе
4
де Медина
99
Йованович
99
Йованович
4
де Медина
11
Го
19
Шчекич
19
Шчекич
11
Го
20
Салданья
23
Николич
23
Николич
20
Салданья
15
Калулу
17
Живкович
17
Живкович
15
Калулу
11
Жахид
10
Натхо
10
Натхо
11
Жахид
15
Маркович
6
Филипович
6
Филипович
15
Маркович
Остались в запасе
Динамо
Партизан
76
Илья Купцов
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Динамо - Партизан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
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