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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Акрон - Ростов
Акрон - Ростов: обзор матча 31 марта 2025
Акрон
31.03.2025, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Ростов
32'
М. Бокоев
90'
И. Джаковац
44'
М. Осипенко
62'
М. Мохеби
87'
У. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Ростов
90'
+3
Желтая карточка
М. Мохеби
ГОЛ! 2:3!
И. Джаковац
90'
87'
ГОЛ! 1:3!
У. Сако
85'
Замена
У. Сако
️️️️
Н. Комличенко
85'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Комаров
Замена
С. Грибов
️️️️
К. Савичев
82'
Замена
И. Джаковац
️️️️
Р. Эсковаль
74'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
М. Кузьмин
73'
Замена
В. Хубулов
️️️️
К. Данилин
73'
73'
Замена
К. Щетинин
️️️️
К. Кучаев
66'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Роналдо
Замена
Д. Пестряков
️️️️
С. Бакаев
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
М. Мохеби
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Осипенко
ГОЛ! 1:0!
М. Бокоев
Пас отдал
С. Бакаев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
4-2-3-1
78
Васютин
26
Эсковаль
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
4
Мелехин
55
Осипенко
11
Сутормин
9
Мохеби
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
7
Роналдо
10
Комаров
6
Кузьмин
21
Фернандес
21
Фернандес
6
Кузьмин
26
Эсковаль
35
Джаковац
35
Джаковац
26
Эсковаль
17
Бакаев
71
Пестряков
71
Пестряков
17
Бакаев
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
4
Савичев
53
Грибов
53
Грибов
4
Савичев
27
Комличенко
3
Сако
3
Сако
27
Комличенко
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
Остались в запасе
Акрон
Ростов
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Акрон - Ростов
1
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
6
11
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
22
11
Офсайды
4
2
Количество передач
359
336
Сейвы
8
4
Точность передач %
70
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Солидарность Арена
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