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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Рубин
Факел - Рубин: обзор матча 27 сентября 2024
Факел
27.09.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Рубин
Замена
В. Мастерной
️️️️
М. Браими
90'
+5
Замена
И. Юрганов
️️️️
И. Калинин
90'
+4
90'
+3
Замена
Н. Чумич
️️️️
М. Чуни
Травма
И. Калинин
90'
+2
82'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
82'
Замена
В. Вада
️️️️
В. Ходжа
Замена
В. Ильин
️️️️
Е. Марков
77'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
И. Альшин
77'
69'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
И. Рожков
67'
Травма
И. Рожков
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Ивлев
60'
Желтая карточка
И. Калинин
58'
33'
Желтая карточка
И. Вуячич
30'
Желтая карточка
У. Иву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Дилан Мертенс
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
3-2-3-2
31
Беленов
13
Калинин
47
Божин
88
Дзиов
88
Щетинин
23
Якимов
11
Браими
77
Ивлев
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
71
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
21
Зотов
90
Чуни
19
Даку
13
Калинин
40
Юрганов
40
Юрганов
13
Калинин
11
Браими
71
Мастерной
71
Мастерной
11
Браими
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
77
Ивлев
16
Мертенс
16
Мертенс
77
Ивлев
20
Марков
98
Ильин
98
Ильин
20
Марков
71
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
71
Рожков
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Вада
23
Вада
22
Ходжа
90
Чуни
27
Чумич
27
Чумич
90
Чуни
Остались в запасе
Факел
Рубин
88
Виталий Гудиев
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Факел - Рубин
1
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
21
Офсайды
3
1
Количество передач
286
331
Сейвы
2
3
Точность передач %
63
69
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Факел
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Будлянский, Шмельков)
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