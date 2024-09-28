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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Акрон
Ростов - Акрон: обзор матча 28 сентября 2024
Ростов
28.09.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Акрон
5'
Беншимоль
32'
А. Дзюба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Акрон
83'
Замена
В. Москвичев
️️️️
М. Кузьмин
Замена
И. Комаров
️️️️
А. Сутормин
78'
Желтая карточка
М. Мохеби
69'
59'
Замена
С. Волков
️️️️
А. Васютин
Замена
М. Мохеби
️️️️
Е. Голенков
56'
55'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Беншимоль
Замена
К. Кучаев
️️️️
К. Щетинин
46'
Замена
И. Вахания
️️️️
А. Лангович
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Лончар
5'
ГОЛ! 0:1!
Беншимоль
Пас отдал
К. Данилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
(К)
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К)
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-4-2-1
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
67
Игнатов
87
Лангович
5
Саравия
15
Глебов
11
Сутормин
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
4-2-2-2
78
Васютин
4
Савичев
3
Витор
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
7
Беншимоль
22
Дзюба
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
11
Сутормин
10
Комаров
10
Комаров
11
Сутормин
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
78
Васютин
13
Волков
13
Волков
78
Васютин
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
7
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Беншимоль
Остались в запасе
Ростов
Акрон
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ростов - Акрон
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
4
15
Офсайды
1
2
Количество передач
480
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
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