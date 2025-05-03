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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Заглембе
Шленск - Заглембе: обзор матча 03 мая 2025
Шленск
03.05.2025, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 31 тур
3 : 1
Завершен
Заглембе
30'
S. Szota
64'
А. Аль-Амлави
81'
J. Jezierski
47'
A. Radwanski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Заглембе
Желтая карточка
M. Llinares
90'
+1
Замена
S. Schierack
️️️️
J. Jezierski
88'
Замена
Б. Индже
️️️️
Х. Анхель Посо
88'
Желтая карточка
М. Жуковски
85'
84'
Желтая карточка
D. Michalski
Замена
Т. Герчио
️️️️
А. Аль-Амлави
82'
82'
Замена
M. Mróz
️️️️
Д. Дабровски
ГОЛ! 3:1!
J. Jezierski
Пас отдал
С. Джаспер
81'
73'
Замена
R. Adamski
️️️️
Т. Пенько
73'
Замена
М. Листковски
️️️️
T. Makowski
ГОЛ! 2:1!
А. Аль-Амлави
Пас отдал
P. Samiec-Talar
64'
63'
Желтая карточка
A. Radwanski
Желтая карточка
С. Джаспер
61'
Замена
Y. Matsenko
️️️️
A. Paluszek
59'
Замена
С. Джаспер
️️️️
А. Ортис
58'
47'
ГОЛ! 1:1!
A. Radwanski
46'
Замена
A. Radwanski
️️️️
B. Kłudka
46'
Замена
M. Regula
️️️️
D. Kurminowski
Желтая карточка
A. Paluszek
41'
ГОЛ! 1:0!
S. Szota
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Serafin Szota
(К)
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
21
Томаш Пенько
ЦП
16
Йосип Чорлука
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Simon Schierack
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
17
Adam Radwanski
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Rafał Adamski
ЦФ
4-3-2-1
12
3
5
Петков
3
22
Жуковски
8
21
7
16
Ортис
14
Посо
9
Аль-Амлави
4-4-2
30
Гладун
5
4
2
31
16
Чорлука
8
Дабровски
6
21
Пенько
7
Шмит
91
9
Аль-Амлави
78
Герчио
78
Герчио
9
Аль-Амлави
3
33
33
3
21
18
18
21
14
Посо
27
Индже
27
Индже
14
Посо
16
Ортис
19
Джаспер
19
Джаспер
16
Ортис
2
17
17
2
8
Дабровски
7
7
8
Дабровски
91
44
44
91
6
29
Листковски
29
Листковски
6
21
Пенько
9
9
21
Пенько
Остались в запасе
Шленск
Заглембе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Шленск - Заглембе
4
2
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
11
Нарушения
7
7
Офсайды
2
1
Количество передач
367
411
Сейвы
8
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
29987 из 42771 зрителей (70%)
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