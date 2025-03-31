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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Ракув
Заглембе - Ракув: обзор матча 31 марта 2025
Заглембе
31.03.2025, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 26 тур
0 : 2
Завершен
Ракув
77'
Й. Брюнес
90+3'
P. Makuch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Ракув
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
P. Makuch
Пас отдал
L. Rocha
90'
Желтая карточка
Ф. Тудор
87'
Замена
A. Mosór
️️️️
В. Кочергин
87'
Замена
P. Makuch
️️️️
Й. Брюнес
Замена
D. Kurminowski
️️️️
A. Radwanski
86'
Замена
T. Makowski
️️️️
Д. Дабровски
86'
85'
Желтая карточка
Г. Берггрен
77'
ГОЛ! 0:1!
Й. Брюнес
Пас отдал
Г. Берггрен
67'
Замена
L. Rocha
️️️️
Иви
67'
Замена
П. Барат
️️️️
М. Родин
62'
Желтая карточка
М. Родин
Замена
B. Kłudka
️️️️
М. Листковски
55'
Замена
К. Шмит
️️️️
Т. Пенько
55'
Замена
J. Jach (pen.)
️️️️
М. Вдовяк
51'
Вторая желтая
D. Michalski
48'
42'
Желтая карточка
В. Кочергин
Желтая карточка
D. Michalski
39'
Желтая карточка
Д. Дабровски
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
16
Йосип Чорлука
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
4-4-1-1
30
Гладун
5
25
4
26
16
Чорлука
17
21
Пенько
8
Дабровски
7
Вдовяк
29
Листковски
3-1-2-2-2
1
Треловски
80
Родин
4
Сварнас
26
Отиено
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
11
Иви
20
Карлос
11
14
Брюнес
29
Листковски
2
2
29
Листковски
8
Дабровски
6
6
8
Дабровски
7
Вдовяк
33
33
7
Вдовяк
21
Пенько
7
Шмит
7
Шмит
21
Пенько
17
91
91
17
10
Кочергин
2
2
10
Кочергин
80
Родин
88
Барат
88
Барат
80
Родин
14
Брюнес
9
9
14
Брюнес
11
Иви
45
45
11
Иви
Остались в запасе
Заглембе
Ракув
1
Jasmin Burić
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
12
Душан Куцяк
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Заглембе - Ракув
2
1
4
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
19
81
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
12
Нарушения
12
9
Количество передач
128
557
Сейвы
3
2
Точность передач %
57
88
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
10
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
11
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Stefanski, Daniel, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
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