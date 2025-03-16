Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Легия
Ракув - Легия: обзор матча 16 марта 2025
Ракув
16.03.2025, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 25 тур
3 : 2
Завершен
Легия
10'
С. Сварнас
32'
Й. Брюнес
47'
A.
50'
М. Гуал
85'
Лукиньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Легия
90'
+4
Желтая карточка
Р. Панков
Замена
М. Рундич
️️️️
В. Кочергин
90'
+1
88'
Желтая карточка
W. Urbański
87'
Замена
W. Urbański
️️️️
Р. Морисита
87'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
85'
ГОЛ! 3:2!
Лукиньяс
Замена
A. Mosór
️️️️
Ж. Карлос
83'
Замена
L. Rocha
️️️️
Й. Брюнес
82'
Замена
P. Makuch
️️️️
Иви
76'
Желтая карточка
Иви
62'
54'
Замена
К. Чодина
️️️️
А. Енджейчик
54'
Замена
Лукиньяс
️️️️
И. Шкурин
50'
ГОЛ! 3:1!
М. Гуал
ГОЛ! 3:0!
A.
47'
ГОЛ! 2:0!
Й. Брюнес
Пас отдал
Г. Берггрен
32'
Желтая карточка
Ж. Карлос
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Сварнас
Пас отдал
Иви
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
(К)
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
22
Юрген Элитим
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Легия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
82
Лукиньяс
АП
11
Каспер Чодина
ПВ
3-1-2-2-2
1
Треловски
26
Отиено
4
Сварнас
80
Родин
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
11
Иви
11
14
Брюнес
4-1-3-2
25
Тобиаш
12
Панков
55
Енджейчик
3
Капуади
19
Винагре
22
Элитим
22
Вшолек
67
Капустка
25
Морисита
17
Шкурин
28
Гуал
20
Карлос
2
2
20
Карлос
10
Кочергин
3
Рундич
3
Рундич
10
Кочергин
14
Брюнес
45
45
14
Брюнес
11
Иви
9
9
11
Иви
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
25
Морисита
53
53
25
Морисита
17
Шкурин
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
17
Шкурин
55
Енджейчик
11
Чодина
11
Чодина
55
Енджейчик
Остались в запасе
Ракув
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Ракув - Легия
2
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
13
Офсайды
5
1
Количество передач
378
406
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Посещаемость:
5500
Новости команд
Все
Ракув
Легия
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+