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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Ракув
Пяст - Ракув: обзор матча 08 марта 2025
Пяст
08.03.2025, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 24 тур
0 : 3
Завершен
Ракув
24'
Й. Брюнес
70'
Й. Брюнес
90+2'
П. Барат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Ракув
Желтая карточка
T. Gale
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
П. Барат
Пас отдал
L. Rocha
90'
+1
Замена
A. Mosór
️️️️
Ж. Карлос
Желтая карточка
P. Dziczek
82'
82'
Желтая карточка
П. Барат
82'
Замена
М. Амейо
️️️️
Й. Брюнес
75'
Замена
L. Rocha
️️️️
Иви
74'
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
Замена
T. Mokwa
️️️️
M. Chrapek
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
Й. Брюнес
Пас отдал
К. Треловски
Замена
T. Gale
️️️️
M. Szczepański
64'
Желтая карточка
Т. Костадинов
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
Й. Брюнес
Пас отдал
Иви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
16
Patryk Dziczek
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Иви
ПВ
9
Patryk Makuch
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
31
Jesus Diaz
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
2-4-4
26
Плах
18
3
26
Костадинов
30
20
6
16
7
Росолек
7
Феликс
4
3-1-2-2-2
1
Треловски
80
Родин
4
Сварнас
26
Отиено
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
11
Иви
20
Карлос
14
Брюнес
9
6
22
22
6
30
11
11
30
20
Карлос
2
2
20
Карлос
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
14
Брюнес
19
Амейо
19
Амейо
14
Брюнес
11
Иви
45
45
11
Иви
Остались в запасе
Пяст
Ракув
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
16
Mateusz Kopczyński
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Пяст - Ракув
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
18
19
Офсайды
1
1
Количество передач
447
336
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Kuzma, Lukasz, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
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