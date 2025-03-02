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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Шленск
Легия - Шленск: обзор матча 02 марта 2025
Легия
02.03.2025, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 23 тур
3 : 1
Завершен
Шленск
35'
М. Гуал
49'
Р. Винагре
87'
W. Urbański
36'
А. Аль-Амлави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Шленск
90'
Замена
К. Куровски
️️️️
M. Llinares
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Р. Морисита
90'
ГОЛ! 3:1!
W. Urbański
87'
78'
Замена
J. Jezierski
️️️️
Х. Анхель Посо
Замена
W. Urbański
️️️️
М. Гуал
76'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
76'
Замена
Ю. Элитим
️️️️
М. Ойеделе
76'
69'
Желтая карточка
Т. Балуцэ
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
И. Шкурин
64'
62'
Замена
С. Джаспер
️️️️
А. Ортис
62'
Замена
Х. Удаль
️️️️
А. Аль-Амлави
62'
Замена
М. Жуковски
️️️️
P. Samiec-Talar
Желтая карточка
А. Енджейчик
60'
59'
Желтая карточка
Y. Matsenko
ГОЛ! 2:1!
Р. Винагре
Пас отдал
Р. Морисита
49'
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Аль-Амлави
Пас отдал
А. Ортис
ГОЛ! 1:0!
М. Гуал
Пас отдал
И. Шкурин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
(К)
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
8
Marc Llinares
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
18
Simon Schierack
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
3-1-3-3
1
Ковачевич
19
Винагре
3
Капуади
55
Енджейчик
8
Ойеделе
25
Морисита
67
Капустка
11
Чодина
17
Шкурин
28
Гуал
22
Вшолек
3-1-2-2-2
12
3
3
33
8
Балуцэ
8
7
14
Посо
16
Ортис
17
9
Аль-Амлави
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
8
Ойеделе
22
Элитим
22
Элитим
8
Ойеделе
28
Гуал
53
53
28
Гуал
25
Морисита
21
Бичахчян
21
Бичахчян
25
Морисита
17
Шкурин
17
Пекхарт
17
Пекхарт
17
Шкурин
8
24
Куровски
24
Куровски
8
7
22
Жуковски
22
Жуковски
7
14
Посо
21
21
14
Посо
9
Аль-Амлави
19
Удаль
19
Удаль
9
Аль-Амлави
16
Ортис
19
Джаспер
19
Джаспер
16
Ортис
Остались в запасе
Легия
Шленск
25
Каспер Тобиаш
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
99
Tomasz Loska
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
18
Simon Schierack
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
18
Simon Schierack
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Легия - Шленск
1
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
15
Офсайды
3
2
Количество передач
436
386
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Kos, Damian, Poland
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
24089
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