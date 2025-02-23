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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Ягеллония
Краковия - Ягеллония: обзор матча 23 февраля 2025
Краковия
23.02.2025, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 22 тур
2 : 2
Завершен
Ягеллония
73'
F. Bzdyl
85'
М. ван Бурен
34'
Д. Чурлинов
39'
Х. Имас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Ягеллония
ГОЛ! 2:2!
М. ван Бурен
Пас отдал
М. Майгаард
85'
Замена
K. Smiglewski
️️️️
А. Хосконен
83'
82'
Замена
Т. Романчук
️️️️
Х. Имас
78'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:2!
F. Bzdyl
Пас отдал
М. Майгаард
73'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
72'
Замена
М. Минчев
️️️️
Б. Каллман
71'
70'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Л. Диаби-Фадига
69'
Желтая карточка
Л. Диаби-Фадига
61'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Т. Силва
61'
Замена
E. Semedo
️️️️
M. Villar Miki
Замена
F. Bzdyl
️️️️
П. Соколовски
61'
60'
Замена
М. Скшипчак
️️️️
Д. Стойинович
Желтая карточка
О. Какабадзе
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Х. Имас
Пас отдал
Ж. Моутинью
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чурлинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
82
Томас Силва
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Краковия
26
Jakub Burek
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
3-3-1-1-2
13
25
Какабадзе
4
Хенрикссон
5
Гицэ
20
Олафссон
88
Соколовски
27
Хосконен
8
10
ван Бурен
9
Каллман
20
Майгаард
3-1-2-2-2
50
Абрамович
77
Эбосс
3
Стойинович
8
Моутинью
18
Флеч
82
Силва
15
Войтушек
11
Имас
21
Чурлинов
23
80
Диаби-Фадига
20
Олафссон
22
22
20
Олафссон
88
Соколовски
11
11
88
Соколовски
9
Каллман
17
Минчев
17
Минчев
9
Каллман
14
Хасич
14
Хасич
27
Хосконен
21
21
27
Хосконен
3
Стойинович
72
Скшипчак
72
Скшипчак
3
Стойинович
11
Имас
6
Романчук
6
Романчук
11
Имас
82
Силва
14
14
82
Силва
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
23
70
70
23
Остались в запасе
Краковия
Ягеллония
26
Jakub Burek
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
26
Jakub Burek
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
2
Cezary Polak
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Краковия - Ягеллония
2
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
11
Нарушения
15
13
Офсайды
0
1
Количество передач
352
376
Сейвы
2
0
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Stefanski, Daniel, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
11482
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