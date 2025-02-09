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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Краковия
Видзев - Краковия: обзор матча 09 февраля 2025
Видзев
09.02.2025, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 20 тур
1 : 1
Завершен
Краковия
15'
Д. Кристьян Олафссон (АГ)
18'
Б. Каллман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Краковия
90'
+3
Желтая карточка
K. Smiglewski
88'
Желтая карточка
М. Майгаард
87'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
Замена
P. Volanakis
️️️️
M. Krajewski
84'
Замена
H. Sobol
️️️️
С. Хамулич
84'
Замена
Х. Гонг
️️️️
J. Łukowski
84'
81'
Замена
П. Соколовски
️️️️
А. Аль-Аммари
81'
Замена
K. Smiglewski
️️️️
М. ван Бурен
Замена
F. Álvarez
️️️️
N. Stachowicz
71'
71'
Замена
️️️️
А. Хасич
Замена
M. Krajewski
️️️️
P. Kwiatkowski
60'
Желтая карточка
L. da Silva
24'
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Каллман
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Кристьян Олафссон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
70
Nikodem Stachowicz
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
43
Leon Madej
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
18
Daniel Gryzio
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
3-1-4-2
12
Гикевич
2
Козловски
4
21
6
Шеху
14
70
37
Керк
25
15
10
Хамулич
3-2-1-1-3
13
4
Хенрикссон
5
Гицэ
25
Какабадзе
25
Югаш
20
Олафссон
6
Аль-Аммари
10
ван Бурен
14
Хасич
20
Майгаард
9
Каллман
21
91
91
21
5
5
70
10
10
70
14
18
Гонг
18
Гонг
14
10
Хамулич
9
9
10
Хамулич
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
88
Соколовски
6
Аль-Аммари
20
Олафссон
22
22
20
Олафссон
10
ван Бурен
21
21
10
ван Бурен
Остались в запасе
Видзев
Краковия
31
Mikołaj Biegański
ВР
43
Leon Madej
ЦП
18
Daniel Gryzio
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
43
Leon Madej
ЦП
18
Daniel Gryzio
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Видзев - Краковия
1
2
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
13
Офсайды
0
4
Количество передач
432
398
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Stefanski, Daniel, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
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