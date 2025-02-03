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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Пяст
Шленск - Пяст: обзор матча 03 февраля 2025
Шленск
03.02.2025, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 3
Завершен
Пяст
44'
Я. Сверчок
14'
Х. Феликс
25'
Y. Matsenko (АГ)
85'
A. Katsantonis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Пяст
86'
Замена
O. Lesniak
️️️️
M. Chrapek
85'
ГОЛ! 1:3!
A. Katsantonis
Пас отдал
Х. Феликс
78'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
G. Tomasiewicz
Замена
А. Аль-Амлави
️️️️
P. Samiec-Talar
75'
Замена
Т. Герчио
️️️️
Ł. Gerstenstein
75'
Замена
А. Ортис
️️️️
С. Джаспер
64'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
P. Pokorný
64'
64'
Замена
I. Drapinski
️️️️
А. Зедадка
Желтая карточка
Ł. Gerstenstein
54'
ГОЛ! 1:2!
Я. Сверчок
Пас отдал
М. Жуковски
44'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Y. Matsenko
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Феликс
Пас отдал
Э. Йирка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Пяст
26
Франтишек Плах
(К)
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
21
Jakub Jezierski
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
3-3-4
12
33
3
22
Жуковски
6
8
7
19
Джаспер
10
Сверчок
17
3
3-2-1-4
26
Плах
80
Зедадка
18
3
Нобрега
20
6
97
Йирка
7
Росолек
16
5
7
Феликс
6
78
Герчио
78
Герчио
6
3
8
Балуцэ
8
Балуцэ
3
19
Джаспер
16
Ортис
16
Ортис
19
Джаспер
7
9
Аль-Амлави
9
Аль-Амлави
7
80
Зедадка
3
3
80
Зедадка
20
26
Костадинов
26
Костадинов
20
6
31
31
6
Остались в запасе
Шленск
Пяст
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
21
Jakub Jezierski
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
33
Karol Szymański
ВР
30
Miłosz Szczepański
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
21
Jakub Jezierski
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
30
Miłosz Szczepański
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Шленск - Пяст
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
15
Офсайды
1
3
Количество передач
566
349
Сейвы
5
5
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Stefanski, Daniel, Poland
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
9744 из 42771 зрителей (22%)
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