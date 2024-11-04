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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Шленск
Заглембе - Шленск: обзор матча 04 ноября 2024
Заглембе
04.11.2024, понедельник, 22:30
Польша. Экстракласа, 14 тур
3 : 0
Завершен
Шленск
1'
M. Grzybek
55'
М. Вдовяк
90+6'
M. Regula
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Шленск
Замена
D. Mikolajewski
️️️️
В. Сейк
90'
+18
Замена
A. Wozniak
️️️️
M. Mróz
90'
+18
Замена
J. Jach (pen.)
️️️️
М. Вдовяк
90'
+13
Желтая карточка
Д. Дабровски
90'
+11
90'
+11
Желтая карточка
P. Pokorný
ГОЛ! 3:0!
M. Regula
Пас отдал
В. Сейк
90'
+6
90'
+2
Замена
Б. Индже
️️️️
С. Джаспер
90'
+2
Замена
M. Bartolewski
️️️️
Т. Герчио
86'
Желтая карточка
С. Петров
82'
Замена
A. Basse
️️️️
С. Муселик
78'
Желтая карточка
С. Джаспер
60'
Замена
Я. Сверчок
️️️️
Т. Балуцэ
60'
Замена
Ł. Gerstenstein
️️️️
М. Жуковски
ГОЛ! 2:0!
М. Вдовяк
Пас отдал
M. Regula
55'
Желтая карточка
M. Nalepa
51'
Замена
M. Regula
️️️️
A. Radwanski
46'
Желтая карточка
B. Kłudka
41'
Замена
B. Kłudka
️️️️
M. Grzybek
40'
39'
Желтая карточка
М. Жуковски
ГОЛ! 1:0!
M. Grzybek
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
3
Peter Pokorný
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
99
A. Basse
ЦФ
4-4-1-1
30
Гладун
31
25
5
13
6
7
17
8
Дабровски
7
Вдовяк
10
Сейк
3-3-4
12
87
Петров
5
Петков
78
Герчио
22
Жуковски
8
Балуцэ
3
3
19
Джаспер
17
70
Муселик
13
2
2
13
7
11
11
7
17
44
44
17
7
Вдовяк
33
33
7
Вдовяк
10
Сейк
19
19
10
Сейк
78
Герчио
14
14
78
Герчио
19
Джаспер
27
Индже
27
Индже
19
Джаспер
22
Жуковски
6
6
22
Жуковски
8
Балуцэ
10
Сверчок
10
Сверчок
8
Балуцэ
70
Муселик
99
99
70
Муселик
Остались в запасе
Заглембе
Шленск
1
Jasmin Burić
ВР
15
Hubert Adamczyk
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
15
Hubert Adamczyk
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Заглембе - Шленск
3
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
16
Офсайды
1
0
Количество передач
282
357
Сейвы
1
4
Точность передач %
65
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
7613
Новости команд
Все
Заглембе
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13 апреля
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