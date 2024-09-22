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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Заглембе
Ракув - Заглембе: обзор матча 22 сентября 2024
Ракув
22.09.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 9 тур
5 : 1
Завершен
Заглембе
10'
В. Кочергин
53'
Й. Брюнес
81'
Г. Берггрен
86'
Э. Отиено
89'
Г. Берггрен
33'
M. Mróz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Заглембе
ГОЛ! 5:1!
Г. Берггрен
Пас отдал
Ж. Карлос
89'
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
87'
Замена
D. Drachal
️️️️
М. Амейо
87'
ГОЛ! 4:1!
Э. Отиено
Пас отдал
P. Makuch
86'
83'
Замена
A. Wozniak
️️️️
М. Вдовяк
ГОЛ! 3:1!
Г. Берггрен
Пас отдал
P. Makuch
81'
75'
Замена
Л. Мата
️️️️
B. Kłudka
75'
Замена
P. Kusztal
️️️️
Т. Пенько
Замена
P. Makuch
️️️️
Й. Брюнес
74'
Замена
Э. Отиено
️️️️
A. Mosór
65'
ГОЛ! 2:1!
Й. Брюнес
Пас отдал
М. Амейо
53'
Желтая карточка
С. Сварнас
38'
33'
ГОЛ! 1:1!
M. Mróz
Пас отдал
М. Вдовяк
Желтая карточка
Ф. Тудор
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Кочергин
Пас отдал
Ж. Карлос
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
19
Майкл Амейо
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
31
Jesus Diaz
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
7
Marek Mróz
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
11
Иви
ПВ
9
Patryk Makuch
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
23
Patryk Kusztal
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Треловски
2
80
Родин
4
Сварнас
5
Берггрен
19
Амейо
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
14
Брюнес
31
4-4-1-1
30
Гладун
31
5
13
2
17
8
Дабровски
21
Пенько
7
7
Вдовяк
10
Сейк
2
26
Отиено
26
Отиено
2
19
Амейо
8
8
19
Амейо
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
14
Брюнес
9
9
14
Брюнес
21
Пенько
23
23
21
Пенько
7
Вдовяк
11
11
7
Вдовяк
2
3
Мата
3
Мата
2
Остались в запасе
Ракув
Заглембе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
11
Иви
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
15
Hubert Adamczyk
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
11
Иви
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
15
Hubert Adamczyk
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Ракув - Заглембе
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
382
358
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Посещаемость:
5324
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