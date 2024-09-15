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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Ракув
Легия - Ракув: обзор матча 15 сентября 2024
Легия
15.09.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 8 тур
0 : 1
Завершен
Ракув
41'
Ж. Карлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Ракув
90'
+4
Желтая карточка
Г. Берггрен
Желтая карточка
С. Капуади
90'
+4
90'
Желтая карточка
Й. Брюнес
90'
Желтая карточка
Ж. Карлос
Желтая карточка
Ю. Челхака
88'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
А. Енджейчик
81'
Замена
Р. Морисита
️️️️
Лукиньяс
73'
Желтая карточка
Б. Капустка
69'
65'
Замена
A. Mosór
️️️️
М. Рундич
Замена
М. Гуал
️️️️
M. Alfarela
62'
61'
Желтая карточка
Д. Куцяк
56'
Замена
Э. Отиено
️️️️
Л. Лабру
48'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
P. Makuch
Замена
Ю. Челхака
️️️️
К. Гонсалвеш
46'
Замена
С. Капуади
️️️️
С. Барсия
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Карлос
Пас отдал
В. Кочергин
Желтая карточка
M. Alfarela
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
(К)
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
67
Бартош Капустка
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
16
Юрген Челхака
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
22
Барсия
55
Енджейчик
8
Августиняк
5
Гонсалвеш
67
Капустка
82
Лукиньяс
22
Вшолек
17
Нсаме
19
3-1-3-1-2
1
Треловски
80
Родин
3
Рундич
4
Сварнас
5
Берггрен
7
Тудор
19
Амейо
10
Кочергин
20
Карлос
9
7
Лабру
22
Барсия
3
Капуади
3
Капуади
22
Барсия
5
Гонсалвеш
16
Челхака
16
Челхака
5
Гонсалвеш
82
Лукиньяс
25
Морисита
25
Морисита
82
Лукиньяс
19
28
Гуал
28
Гуал
19
55
Енджейчик
17
Пекхарт
17
Пекхарт
55
Енджейчик
7
Лабру
26
Отиено
26
Отиено
7
Лабру
3
Рундич
2
2
3
Рундич
9
14
Брюнес
14
Брюнес
9
Остались в запасе
Легия
Ракув
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
12
Душан Куцяк
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
11
Иви
ПВ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
11
Каспер Чодина
ЦП
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
11
Иви
ПВ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Легия - Ракув
4
4
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
8
16
Офсайды
3
0
Количество передач
494
344
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
26102
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