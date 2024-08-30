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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Пяст
Ракув - Пяст: обзор матча 30 августа 2024
Ракув
30.08.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 7 тур
0 : 1
Завершен
Пяст
90+8'
М. Амейо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Пяст
90'
+12
Замена
M. Muñoz
️️️️
T. Huk
90'
+8
ГОЛ! 0:1!
М. Амейо
Пас отдал
А. Пырка
90'
+5
Пенальти не реализован!
P. Dziczek
Желтая карточка
М. Рундич
90'
+3
89'
Замена
M. Szczepański
️️️️
Д. Кадзиор
Замена
Иви
️️️️
Й. Брюнес
85'
77'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
М. Росолек
Замена
Б. Ледерман
️️️️
A.
70'
52'
Желтая карточка
P. Dziczek
Замена
D. Drachal
️️️️
Э. Отиено
46'
Желтая карточка
В. Кочергин
41'
Замена
М. Родин
️️️️
Ф. Тудор
39'
22'
Желтая карточка
I. Drapinski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Adriano
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
11
Jakub Myszor
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
11
Иви
ПВ
19
David Ezeh
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Треловски
26
Отиено
4
Сварнас
3
Рундич
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
9
14
Брюнес
11
2-4-4
26
Плах
3
11
Пырка
92
Кадзиор
6
19
Амейо
20
7
Росолек
16
5
4
7
Тудор
80
Родин
80
Родин
7
Тудор
26
Отиено
8
8
26
Отиено
11
8
Ледерман
8
Ледерман
11
14
Брюнес
11
Иви
11
Иви
14
Брюнес
5
18
18
5
7
Росолек
26
Костадинов
26
Костадинов
7
Росолек
92
Кадзиор
30
30
92
Кадзиор
Остались в запасе
Ракув
Пяст
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Jakub Myszor
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
19
David Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
33
Karol Szymański
ВР
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Jakub Myszor
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
19
David Ezeh
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Ракув - Пяст
2
2
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Количество передач
401
346
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Посещаемость:
5454
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