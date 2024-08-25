Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Легия
Шленск - Легия: обзор матча 25 августа 2024
Шленск
25.08.2024, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 6 тур
1 : 1
Завершен
Легия
66'
Т. Герчио
53'
Б. Капустка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Легия
88'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
Замена
Ł. Gerstenstein
️️️️
М. Кебула
83'
Замена
J. Eyamba
️️️️
С. Муселик
83'
Желтая карточка
A. Paluszek
81'
75'
Желтая карточка
П. Кун
75'
Замена
Лукиньяс
️️️️
Р. Морисита
67'
Замена
M. Alfarela
️️️️
М. Гуал
ГОЛ! 1:1!
Т. Герчио
66'
63'
Желтая карточка
Р. Августиняк
Желтая карточка
P. Pokorný
62'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
А. Ортис
62'
62'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
53'
ГОЛ! 0:1!
Б. Капустка
Пас отдал
П. Вшолек
46'
Замена
Г. Кобыляк
️️️️
К. Тобиаш
46'
Замена
Р. Панков
️️️️
А. Енджейчик
2'
Желтая карточка
Б. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
77
Матиас Науэль
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
(К)
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
67
Бартош Капустка
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Шленск
31
Hubert Sliczniak
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
9
Junior Eyamba
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
82
Лукиньяс
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4-2-4
12
3
5
Петков
78
Герчио
22
Жуковски
16
Ортис
77
Кебула
77
Науэль
70
Муселик
17
3
3-2-3-2
25
Тобиаш
55
Енджейчик
22
Барсия
19
Винагре
8
Августиняк
5
Гонсалвеш
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
9
Крамер
28
Гуал
16
Ортис
8
Балуцэ
8
Балуцэ
16
Ортис
77
Кебула
6
6
77
Кебула
70
Муселик
9
9
70
Муселик
25
Тобиаш
87
Кобыляк
87
Кобыляк
25
Тобиаш
55
Енджейчик
12
Панков
12
Панков
55
Енджейчик
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
25
Морисита
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
25
Морисита
28
Гуал
19
19
28
Гуал
Остались в запасе
Шленск
Легия
31
Hubert Sliczniak
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
31
Hubert Sliczniak
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
3
Serafin Szota
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
Остались в запасе
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Шленск - Легия
2
4
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
13
9
Офсайды
2
0
Количество передач
251
486
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
36208 из 42771 зрителей (84%)
Новости команд
Все
Шленск
Легия
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+