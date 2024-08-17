Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Краковия
Ягеллония - Краковия: обзор матча 17 августа 2024
Ягеллония
17.08.2024, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 5 тур
2 : 4
Завершен
Краковия
12'
Л. Диаби-Фадига
26'
J. Kubicki
3'
Б. Каллман
30'
Я. Югаш
53'
Б. Каллман
90+4'
M. Bochnak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Краковия
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
M. Bochnak
Пас отдал
Я. Атанасов
90'
+3
Желтая карточка
Я. Атанасов
80'
Замена
M. Bochnak
️️️️
М. ван Бурен
Желтая карточка
Ж. Моутинью
79'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
М. Сачек
76'
68'
Замена
M. Rakoczy
️️️️
Б. Каллман
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Чурлинов
67'
Замена
Т. Силва
️️️️
Нене
67'
60'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
П. Соколовски
60'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
М. Майгаард
Замена
Х. Имас
️️️️
J. Kubicki
57'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Л. Диаби-Фадига
57'
53'
ГОЛ! 2:3!
Б. Каллман
Пас отдал
М. ван Бурен
30'
ГОЛ! 2:2!
Я. Югаш
ГОЛ! 2:1!
J. Kubicki
Пас отдал
Д. Чурлинов
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Диаби-Фадига
Пас отдал
Т. Романчук
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Каллман
Пас отдал
Д. Кристьян Олафссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
18
Нене
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
11
Хесус Имас
АП
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
3-1-2-1-3
50
Абрамович
8
Моутинью
16
61
Сачек
6
Романчук
14
18
Нене
21
Чурлинов
26
Дигес
23
80
Диаби-Фадига
3-3-1-1-2
23
Раваш
27
Хосконен
5
Гицэ
25
Какабадзе
25
Югаш
88
Соколовски
20
Олафссон
8
10
ван Бурен
20
Майгаард
9
Каллман
61
Сачек
10
Нгуямба
10
Нгуямба
61
Сачек
18
Нене
82
Силва
82
Силва
18
Нене
14
11
Имас
11
Имас
14
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
21
Чурлинов
99
Хансен
99
Хансен
21
Чурлинов
20
Майгаард
21
Атанасов
21
Атанасов
20
Майгаард
88
Соколовски
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
9
Каллман
36
36
9
Каллман
77
77
10
ван Бурен
17
17
10
ван Бурен
Остались в запасе
Ягеллония
Краковия
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Семенец
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Ягеллония - Краковия
1
2
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
4
12
Офсайды
1
0
Количество передач
619
209
Сейвы
2
4
Точность передач %
88
69
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
Новости команд
Все
Ягеллония
Краковия
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+