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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Видзев
Краковия - Видзев: обзор матча 05 августа 2024
Краковия
05.08.2024, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 3 тур
1 : 3
Завершен
Видзев
4'
Б. Каллман
21'
J. Łukowski
84'
F. Álvarez
90+12'
И. Рондич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Видзев
90'
+13
Желтая карточка
И. Рондич
90'
+12
ГОЛ! 1:3!
И. Рондич
Пас отдал
A. Klimek
90'
+6
Желтая карточка
A. Klimek
90'
+5
Желтая карточка
M. Hanousek
Замена
P. Janasik
️️️️
Я. Югаш
90'
+1
Замена
А. Хасич
️️️️
О. Какабадзе
90'
+1
90'
+1
Замена
H. Sobol
️️️️
J. Sypek
90'
+1
Замена
Ю. Шеху
️️️️
F. Álvarez
84'
ГОЛ! 1:2!
F. Álvarez
Пас отдал
A. Klimek
80'
Замена
A. Klimek
️️️️
J. Łukowski
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
П. Соколовски
75'
63'
Замена
Х. Гонг
️️️️
K. Cybulski
Желтая карточка
О. Какабадзе
47'
36'
Желтая карточка
С. Козловски
21'
ГОЛ! 1:1!
J. Łukowski
Пас отдал
И. Рондич
12'
Желтая карточка
J. Fernández
ГОЛ! 1:0!
Б. Каллман
Пас отдал
М. Майгаард
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
2
Самуэль Козловски
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
78
Kamil Cybulski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
20
Karol Knap
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
15
Luís da Silva
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Раваш
5
Гицэ
25
Югаш
15
Глик
20
Олафссон
88
Соколовски
25
Какабадзе
8
10
ван Бурен
9
Каллман
20
Майгаард
4-5-1
12
Гикевич
2
2
Козловски
91
4
78
14
25
10
15
Рондич
7
88
Соколовски
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
25
Югаш
77
77
25
Югаш
36
36
25
Какабадзе
14
Хасич
14
Хасич
25
Какабадзе
10
6
Шеху
6
Шеху
10
14
7
7
14
78
18
Гонг
18
Гонг
78
7
9
9
7
Остались в запасе
Краковия
Видзев
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
20
Karol Knap
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
20
Karol Knap
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Краковия - Видзев
2
5
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
0
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
373
410
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
11933
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