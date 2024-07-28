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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Шленск
Пяст - Шленск: обзор матча 28 июля 2024
Пяст
28.07.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 2 тур
2 : 0
Завершен
Шленск
8'
М. Амейо
45+3'
А. Пырка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Шленск
Замена
М. Росолек
️️️️
Ф. Пясецки
80'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
80'
71'
Замена
P. Samiec-Talar
️️️️
С. Муселик
71'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
P. Schwarz
46'
Замена
Ф. Рейчик
️️️️
M. Bartolewski
46'
Замена
М. Жуковски
️️️️
Ł. Gerstenstein
Желтая карточка
Д. Кадзиор
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
А. Пырка
45'
+3
Желтая карточка
М. Амейо
40'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Х. Феликс
40'
Желтая карточка
P. Dziczek
37'
33'
Желтая карточка
Б. Индже
ГОЛ! 1:0!
М. Амейо
Пас отдал
G. Tomasiewicz
8'
3'
Желтая карточка
M. Bartolewski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
2-3-5
26
Плах
11
Пырка
2
20
6
19
Амейо
5
9
Пясецки
7
Феликс
16
4
4-2-4
12
5
Петков
14
78
Герчио
87
Петров
6
27
Индже
70
Муселик
77
Науэль
3
17
6
30
30
6
7
Феликс
92
Кадзиор
92
Кадзиор
7
Феликс
9
Пясецки
7
Росолек
7
Росолек
9
Пясецки
6
22
Жуковски
22
Жуковски
6
17
8
Балуцэ
8
Балуцэ
17
70
Муселик
7
7
70
Муселик
14
20
Рейчик
20
Рейчик
14
Остались в запасе
Пяст
Шленск
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Пяст - Шленск
3
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
10
15
Количество передач
419
408
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
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