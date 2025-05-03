Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Истра 1961
Локомотива - Истра 1961: обзор матча 03 мая 2025
Локомотива
03.05.2025, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Истра 1961
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Истра 1961
86'
Желтая карточка
Д. Марешич
86'
Замена
I. Ćalušić
️️️️
A. Maurić
Желтая карточка
Ф. Карачич
74'
Замена
S. Goričan
️️️️
F. Krivak
63'
43'
Вторая желтая
С. Лончар
20'
Желтая карточка
С. Лончар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
4-5-1
31
2
3
Живкович
30
13
Карачич
6
23
8
Антолич
20
Мудражия
5
17
Андрич
3-3-1-3
21
97
Кадушич
15
Марешич
25
Валинчич
8
5
Радошевич
10
Лончар
21
Лисица
29
Гагуа
70
16
Коски
23
11
11
23
8
27
27
8
Остались в запасе
Локомотива
Истра 1961
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
11
Mirko Sušak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Остались в запасе
1
Franko Kolić
ВР
12
Marko Juršić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Локомотива - Истра 1961
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
16
Офсайды
0
4
Количество передач
441
502
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Локомотива
Истра 1961
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+