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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Славен Белупо
Локомотива - Славен Белупо: обзор матча 18 апреля 2025
Локомотива
18.04.2025, пятница, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Славен Белупо
51'
А. Гргич
78'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Славен Белупо
88'
Замена
I. Ćubelić
️️️️
И. Несторовски
Желтая карточка
Д. Колингер
85'
83'
Замена
M. Šakota
️️️️
А. Гргич
78'
ГОЛ! 0:2!
И. Несторовски
Замена
Я. Василь
️️️️
Р. Мудражия
72'
71'
Замена
M. Agbekpornu
️️️️
A. Liber
71'
Замена
М. Каймаков
️️️️
I. Lepinjica
Замена
M. Vranjković
️️️️
Ф. Карачич
63'
Замена
D. Bušnja
️️️️
К. Андрич
63'
55'
Желтая карточка
A. Liber
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Гргич
Пас отдал
D. Kovačić
35'
Желтая карточка
И. Несторовски
20'
Желтая карточка
T. Božić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Локомотива
13
Mody Boune
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
14
Matej Šakota
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
22
Michael Agbekpornu
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
4-3-1-2
31
3
Живкович
20
Колингер
30
13
Карачич
5
20
Мудражия
11
23
Врбанчич
30
17
Андрич
2-4-4
25
8
6
21
8
23
3
90
Несторовски
27
Гргич
14
4
13
Карачич
19
19
13
Карачич
20
Мудражия
29
Василь
29
Василь
20
Мудражия
17
Андрич
21
21
17
Андрич
27
Гргич
14
14
27
Гргич
23
10
Каймаков
10
Каймаков
23
14
22
22
14
90
Несторовски
8
8
90
Несторовски
Остались в запасе
Локомотива
Славен Белупо
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
20
Filip Hlevnjak
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
20
Filip Hlevnjak
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Локомотива - Славен Белупо
1
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
15
Офсайды
1
6
Количество передач
369
381
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
Новости команд
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Локомотива
Славен Белупо
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2024.02.17 13:39
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2024.02.15 17:41
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2020.08.20 20:20
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2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
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Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
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