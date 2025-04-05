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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Хайдук
Славен Белупо - Хайдук: обзор матча 05 апреля 2025
Славен Белупо
05.04.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Хайдук
45+3'
М. Ливайя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Хайдук
Желтая карточка
А. Гргич
88'
85'
Желтая карточка
М. Ливайя
Замена
A. Liber
️️️️
М. Каймаков
80'
79'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
Ф. Кровинович
Замена
L. Crepulja
️️️️
I. Ćubelić
74'
60'
Замена
A. Kalik
️️️️
Н. Русин
Замена
I. Lepinjica
️️️️
M. Agbekpornu
56'
Замена
I. Dolček
️️️️
A. Šuto
56'
Замена
А. Гргич
️️️️
A. Bosec
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Ливайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
(К)
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
(К)
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
3-3-4
25
8
23
35
22
10
Каймаков
8
4
90
Несторовски
22
8
4-2-2-3
22
Уремович
21
5
Диалло
32
Хргович
10
Кровинович
11
Ракитич
7
Саньянг
28
Брайкович
31
Русин
10
Ливайя
13
22
23
23
22
8
21
21
8
10
Каймаков
14
14
10
Каймаков
8
27
Гргич
27
Гргич
8
22
7
7
22
31
Русин
20
20
31
Русин
10
Кровинович
21
Пукштас
21
Пукштас
10
Кровинович
Остались в запасе
Славен Белупо
Хайдук
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
6
M. Capan
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
20
Filip Hlevnjak
ЦП
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
6
M. Capan
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Славен Белупо - Хайдук
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
10
Офсайды
0
1
Количество передач
536
335
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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